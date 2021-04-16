Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Умтити

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» внимательно следят за ситуацией Самюэля Умтити в «Барселоне», сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барса» заинтересована в продаже французского защитника. По информации источника, три вышеназванных английских клуба проявляют интерес к Умтити.
Не так давно сообщалось, что Умтити отказался от перехода в «Ливерпуль» в январе.
Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!
Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!