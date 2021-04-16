Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Умтити

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16 апреля 2021, 17:23

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» внимательно следят за ситуацией в «Барселоне», сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барса» заинтересована в продаже французского защитника. По информации источника, три вышеназванных английских клуба проявляют интерес к Умтити.

Не так давно сообщалось, что Умтити отказался от перехода в «Ливерпуль» в январе.