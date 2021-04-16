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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Умтити

16 апреля 2021, 17:23

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» внимательно следят за ситуацией Самюэля Умтити в «Барселоне», сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барса» заинтересована в продаже французского защитника. По информации источника, три вышеназванных английских клуба проявляют интерес к Умтити.

Не так давно сообщалось, что Умтити отказался от перехода в «Ливерпуль» в январе.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 19:47
Не нужен, своих обитателей лазарета хватает.
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 17:58
Куда-нибудь да уйдёт.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 17:43, ред.
Игрок если вернется на свой уровень , который у него был до травм непременно будет топовым , ведь некоторое время назад его связка с Вараном в сборной наводила ужас на нападающих и благодаря ей Франция стала чемпионом мира!Но все в прошлом и теперь Самюэль мучительно пытается вернуться на этот уровень!
Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!
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