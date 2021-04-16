Кейн, Сон и Моуриньо. Футбольные звёзды, которым пора бежать из «Тоттенхэма»

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вчера, 10:29

В клубе сломано множество футбольных судеб.

Лондонский ирландец Мартин МакДона, что написал ту самую шутку про «Тоттенхэм» из фильма «Залечь на дно в Брюгге», представляет мир футбольным матчем, в котором твоя команда в дополнительное время проигрывает в два мяча. Постоянно надо догонять голами уже допущенные чужие или свои ошибки.

Симпатичная аналогия, выдающая в драматурге и режиссере большого фаната футбола. Оно и не удивительно, ведь Мартин, когда его фильм «Три билборда на границе штата Миссури» начал собирать кинонаграды, признавался журналистам, что не в настроении праздновать, поскольку Ирландия влетела Дании в стыках по пути на ЧМ -2018.

Вылетать – традиционное состояние «Тоттенхэма». Профессиональные горемыки покинули Лигу Европы, где в полуфинале снова Эмери. Не выполнили задачу выхода в ЛЧ через АПЛ . Сегодня у них матч против соседа по таблице — «Эвертона» Анчелотти, а «Вест Хэм» уже оторвался на 6 пунктов, заполучив ускорение с Лингардом.

Солнцем на рассвете, то есть чем-то ожидаемым, станет поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги – если 25 апреля не сыграют матч всей жизни, то Кейн так и останется снайпером без единого клубного трофея в белой форме «шпор». А это повод уйти.

Харри Кейн (Англия, форвард, 27 лет)

Кейна можно записать в последний вагон поезда со звездами, которых потеряли в пустыне без трофеев. Да, забивает исправно. Но толку-то? С ним «Тоттенхэм» не боролся за выживание, был в финале ЛЧ , но Кейн так и не стал королем решающих матчей, а летом ему стукнет 28 лет. Только прорыв Англии на Евро-2020 может запустить процесс превращения в Левандовски – набирающего мощь со зрелостью. И только наличие покупателя, что совладает с Леви, спасет принца Харри. Если уж Перес и Маротта считают переговоры с Леви сложными, то забудьте о Кейне в футболке того же МЮ . «Шпоры» постараются сбагрить его за рубеж. А как уроженец Лондона приживется в другой лиге? Загадка. Но бежать надо было давно – вывод, построенный на практике поражений.

Сон Хын-Мин (Южная Корея, крайний форвард, 28 лет)

Очутился в центре скандала, что с ним бывает редко. Судья отменил гол МЮ , поскольку до этого была отмашка МакТоминэя от Сона, и Хын-Мин получил рукой по лицу. Удар был, но фанаты «дьяволов» обвинили южнокорейца в симуляции, насыпав ему расистских обвинений. Не по делу, ведь Сонни или Соналду, как его еще называют, – славный парень. Однако будучи звездой футбола и недооцененным исключительным мастером, останется без трофеев, если не покинет «Тоттенхэм». Была информация, что к форварду с опытом игры в Бундеслиге присматривалась «Бавария». Если есть шанс доставлять мячи Левандовски вместо Комана – надо за него хвататься.

Тангай Н'Домбеле (Франция, хавбек, 24 года)

У француза нет минусов Кейна и Сона, он моложе. Позволил себе время на раскачку, пережил конфликт с Моуриньо, с чем не каждый футболист справляется. Жозе применил к опорнику стандартную практику из фильмов о солдатах и генералах – публичная критика на грани с унижением, персональные тренировки, чтобы подчеркнуть неготовность Тангая. Моуриньо правильно поступал, ведь футболист, что приехал за 54 млн евро, должен играть качественнее. Н'Домбеле поэтому получал на орехи, но заявлял, что ему ни холодно, ни жарко от слов Жозе. Заиграл лучше, попал в заявку сборной Франции, но все-таки Тангай – упрямый, часто публично жалуется. Скорее всего, ему будет лучше и проще в клубе, где благополучия больше.

Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания, хавбек, 25 лет)

В действиях человека, что единственным из полевых игроков «шпор» не пропустил ни одного матча в АПЛ в сезоне, видна школа. Причем мощная – Пьер-Эмиль формально набрал семь трофеев с «Баварией», ведь взрослую карьеру начал именно в Мюнхене. Но ездил по арендам, а затем перебрался в Англию. На четверть француз и на три четверти датчанин с юности в сборной, давно заслужил уважение экспертов в Англии, играя за «святых». Но если останется в лондонском клубе надолго – потратит лучшие годы карьеры на хождение по кругу. Пьер-Эмиль опасен для сборной России, ведь помог недавно Дании вынести Австрию 4:0, а «шпоры» опасны для него. Хейбьерг мог бы показать еще больше, окажись в составе прирожденных чемпионов. Культура паса, отбор, понимание игры – все при нем.

Серхио Регилон (Испания, латераль, 24 года)

Бэйл вернется в «Реал», «шпоры» не выкупят его после неоднозначного сезона. Тем более что Гарет продолжает говорить вот такое: «Футбол – не единственное, что меня интересует». Не ценит все, что футбол ему дал. А вот Регилон хотел вырасти в игрока основы «Реала», но проиграл Менди в глазах Зидана, а после удачного сезона в «Севилье» оказался в «Тоттенхэме». И пока вершина его карьеры в Англии – участие в споре Роя Кина, что заявил такое:

Думаю, у «Тоттенхэма» очень много игроков среднего уровня. «Шпоры» испытывают давление, чтобы попасть в четверку. Кейн и Сон… Уберите этих двоих, тогда «шпоры» станут средней командой АПЛ . И это еще вежливая оценка.

Реднапп-младший пытался заступиться за футболистов из Северного Лондона, поэтому привел Регилона как пример «хорошего левого защитника из сборной Испании», на что получил саркастичный ответ Кина:

Именно поэтому «Реал» позволил ему уйти.

Серхио, конечно, выдавал топовые матчи, но если «шпоры» завалят концовку сезона, то у Альбы будет больше шансов на основу команды Луиса Энрике, чем у Регилона. Особенно если сюжет матча против МЮ повторится.

Давинсон Санчес (Колумбия, центральный защитник, 24 года)

Ло Чельсо не в каждую команду впишется. У Ламелы невероятные голы, но одновременно нестабильность футболиста-подростка, хотя Эрику уже 29 лет. Но не быть ему королем АПЛ , как тезке из Франции. Если речь о Деле Алли, то парень выбрасывает в урну невероятный талант – обложился сомнительными друзьями и так много времени посвящает видеоиграм, что его девушка бросила. А ведь Руби Мэй осталась с ним после того, как оболтус допустил утечку их домашнего видео интимного характера. А вот Давинсон Санчес не скандальный, молодой, мощный, но если останется в «Тоттенхэме», то никогда не побудет в роли Алабы или Ловрена, не подержится за кубок чемпионов. В отличие от тех же Моуры или Сиссоко, у Санчеса есть время, чтобы проработать ошибки и попасть на первые полосы не только благодаря мемам из игр.

Жозе Моуриньо (Португалия, тренер, 58 лет)

Красноречив сам факт, что Жозе очутился в «Тоттенхэме». До этого много лет тренировал клубы с трофеями, а теперь его может заменить Нуну Эшпириту Санту. У Моуриньо впервые в карьере 10 поражений за сезон в чемпионате. Но Жозе некуда идти. Вряд ли его ждут в «Ювентусе» или «Баварии». Леви и Моуриньо скорее договорятся еще помучиться, но если поражения станут нормой, то португалец уйдет. Возможно, будет ждать приглашения в сборную Португалии. Но и это опасное приключение в мире, где Роналду в обозримом будущем завершит карьеру. «Особенный» стал «Обычным», а это оскорбление, как сказать характерной актрисе, что она стала ординарной. Жозе все сложнее идти в ногу со временем. Хотя не будем недооценивать Жозе – дайте подходящий коллектив, и выиграет еще один еврокубок. Возьмет Лигу Конференций с «Тоттенхэмом»?

«Шпор» ждут большие перемены

Мало таких клубов, как «Тоттенхэм», чтобы половине основы нейтральный зритель желал ухода с последующим успехом. Даже Эриксен, что поначалу пожалел о переезде в Милан, сейчас адаптировался, нашел общий язык с Конте и в шаге от Скудетто – выиграет после полутора лет в Италии на трофей больше, чем после шести с половиной сезонов в «Тоттенхэме».

Если уж Моуриньо «добили», то что делать остальным? «Шпоры» не умеют побеждать в финалах, смысловых или буквальных. Их жаль, но жалость – неподходящее чувство в адрес победителей. Если на поле проигрывают футболисты, то за его пределами все чаще уступает Леви. Его концепция сохранения игроков любой ценой привела к нездоровым процессам внутри коллектива.

Останься Бэйл в Лондоне — у него не было бы нынешней коллекции трофеев. Останься Модрич – ни о каком «Золотом мяче» речь бы не шла. Не важно, что говорят фигуранты списка на камеру, важно, что когда смотрят в зеркало на утро после нового болезненного поражения, как в Загребе, то задают отражению вопрос: «Неужели моя карьера пройдет без трофеев?»