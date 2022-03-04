Агент Рамиреса и Кордобы: «„Краснодар“ отпустил игроков на несколько дней»

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» и рассказал о ситуации с контрактами футболистов.

В данный момент Кристиан находится в Венгрии. Он по-прежнему является футболистом «Краснодара». В связи с ситуацией на Украине иностранные игроки собрались и поговорили с клубом о происходящем. Было достигнуто соглашение: на несколько дней они отправятся по домам к своим семьям. Именно на несколько дней, потому что сейчас ситуация довольно напряженная, футболистам некомфортно. Не идет речи о том, что кто-то будет вести переговоры с другими клубами, ничего такого. Игрокам разрешили уехать до стабилизации ситуации. Когда все закончится, Кристиан и Джон вернутся в Россию, чтобы продолжать выполнять свои контракты.

Есть ли конкретная дата, к которой все должны вернуться? Мы не знаем даты. Футболисты намерены вернуться в Россию как можно скорее. Я надеюсь, что это произойдет скоро и все нормализуется.

Есть ли вероятность, что игроки не вернутся в Россию в ближайшие месяцы? Конечно, нет. В вашей стране сейчас очень особенная ситуация. Сейчас всем важно сохранять спокойствие и ждать, когда все успокоится. Футболисты обязательно вернутся.

«Краснодар» продолжает платить Рамиресу и Кордобе зарплату? Они будут получать зарплату как в обычной ситуации. Я на это надеюсь. Для меня «Краснодар» — очень серьезный и честный клуб. Там отлично понимают сложившуюся ситуацию.