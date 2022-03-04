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Латиноамериканцы «Зенита» не планируют уходить из клуба

сегодня, 14:32

Латиноамериканские игроки на данный момент не планируют покидать «Зенит».

По информации источника, латиноамериканцы переживают из-за политической ситуации, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, однако не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы остаться в «Зените».

За «Зенит» выступают бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Юри Альберто и колумбиец Вильмар Барриос.

Недавно «Зенит» покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:44
Если рассуждать логически, то всё должно быть нормально в Зените. Сантос и Барриос уже возрастные для Европы. Если в топ-5 и поедут, то точно далеко не в ведущие клубы, да и с явным понижением зарплаты. Малкому точно 6 миллионов евро в год не даст сейчас никто. Клаудинью вряд-ли своего брательника бросит. Вендел вроде тоже себя хорошо чувствует тут. По Альберто только если вопросы будут с уходом, но сейчас Юри говорил, что счастлив быть в клубе.

Ну, а уходу Ловрена (ещё одного легионера) вряд-ли кто-то реально расстроится, ибо летом Деян все равно скорее всего был бы продан и в обычных условиях.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:22
Если что, через Финляндию на авто уедут.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:14
Латинская Америка поддерживает Россию.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:12
Значит все будет хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:00
У нас с латиноамериканцами всё ровно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:46
И это правильно, нечего равняться на идиотов и крыс бегущих с корабля.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:43
Да я не конкретно за этот матч говорил, во всех матчах есть подобное.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:34
А куда идти тому же Малколму?))
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