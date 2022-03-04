Латиноамериканцы «Зенита» не планируют уходить из клуба

Латиноамериканские игроки на данный момент не планируют покидать «Зенит».
По информации источника, латиноамериканцы переживают из-за политической ситуации, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, однако не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы остаться в «Зените».
За «Зенит» выступают бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Юри Альберто и колумбиец Вильмар Барриос.
Недавно «Зенит» покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.
Ну, а уходу Ловрена (ещё одного легионера) вряд-ли кто-то реально расстроится, ибо летом Деян все равно скорее всего был бы продан и в обычных условиях.
Ну, а уходу Ловрена (ещё одного легионера) вряд-ли кто-то реально расстроится, ибо летом Деян все равно скорее всего был бы продан и в обычных условиях.