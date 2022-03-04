Латиноамериканцы «Зенита» не планируют уходить из клуба

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сегодня, 14:32

Латиноамериканские игроки на данный момент не планируют покидать «Зенит».

По информации источника, латиноамериканцы переживают из-за политической ситуации, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, однако не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы остаться в «Зените».

За «Зенит» выступают бразильцы , , , , и колумбиец .

Недавно «Зенит» покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.