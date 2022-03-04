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«Барселона» продлит контракт с Алвесом до 2023 года

сегодня, 10:11

«Барселона» намерена активировать пункт о продления контракта с защитником Дани Алвесом.

Действующее соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до конца текущего сезона, каталонцы намерены продлить контракт еще на год.

По информации Marcа, решение уже принято, главному тренеру Хави очень нравится игра Алвеса. Дани в свою очередь планирует попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому хочет находиться в оптимальной форме.

Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.

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Все комментарии
Nikohcw2311
Nikohcw2311 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:37
Как ты всё в точку описал, прям очень порадовал твой коммент)
Gahi
Gahi
сегодня в 12:00
Молодец, в таком возрасте играет с таким молодым азартом и в прекрасной форме себя держит. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:16
Пусть играет..... игру не портит
drug01
drug01
сегодня в 10:49
Это хорошо!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:39
Еще поиграет!!!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:26
Дани уникален это точно!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:22
Похоже заменить некем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:21
Хорошо для обеих сторон...
протон
протон
сегодня в 10:18
30 летний Неймар: наверное чм22 станет для меня последним. Ибо не могу найти мотивации дальше играть.
38-39 летний Алвеш: хочу попасть на чм22 и выступать за сборную и поэтому Барселона отличное место чтобы заявить о себе еще раз.
Интересно как Хави видоизменил роль Алвеса на поле - он не играет латераля как раньше, там теперь Траоре больше в атакующей стадии, а Алвес при атаке становится третьим полузащитником. Беготни стало меньше, и по прежнему полезен. Хави как тренер конечно очень радует!
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