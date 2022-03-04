«Барселона» продлит контракт с Алвесом до 2023 года

«Барселона» намерена активировать пункт о продления контракта с защитником Дани Алвесом.
Действующее соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до конца текущего сезона, каталонцы намерены продлить контракт еще на год.
По информации Marcа, решение уже принято, главному тренеру Хави очень нравится игра Алвеса. Дани в свою очередь планирует попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии и поэтому хочет находиться в оптимальной форме.
Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.
38-39 летний Алвеш: хочу попасть на чм22 и выступать за сборную и поэтому Барселона отличное место чтобы заявить о себе еще раз.
Интересно как Хави видоизменил роль Алвеса на поле - он не играет латераля как раньше, там теперь Траоре больше в атакующей стадии, а Алвес при атаке становится третьим полузащитником. Беготни стало меньше, и по прежнему полезен. Хави как тренер конечно очень радует!
38-39 летний Алвеш: хочу попасть на чм22 и выступать за сборную и поэтому Барселона отличное место чтобы заявить о себе еще раз.
Интересно как Хави видоизменил роль Алвеса на поле - он не играет латераля как раньше, там теперь Траоре больше в атакующей стадии, а Алвес при атаке становится третьим полузащитником. Беготни стало меньше, и по прежнему полезен. Хави как тренер конечно очень радует!