«Барселона» продлит контракт с Алвесом до 2023 года

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сегодня, 10:11

«Барселона» намерена активировать пункт о продления контракта с защитником Дани Алвесом.

Действующее соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано до конца текущего сезона, каталонцы намерены продлить контракт еще на год.

По информации Marcа, решение уже принято, главному тренеру Хави очень нравится игра Алвеса. Дани в свою очередь планирует попасть на ЧМ -2022 в составе сборной Бразилии и поэтому хочет находиться в оптимальной форме.

Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.