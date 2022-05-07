«Боруссия» Дортмунд готова продать своего вундеркинда Мукоко

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сегодня, 12:22

Нападающий может покинуть «Боруссию» Дортмунд.

17-летний форвард является рекордсменом Лиги чемпионов и Бундеслиги, однако отказывается продлевать контракт с клубом.

«Боруссия» готова продать игрока этим летом. Вариант с арендой в другую команду рассматриваться не будет, потому что контракт Мукоко истекает в 2023 году, а дортмундцы не хотят потерять форварда бесплатно.