«Боруссия» Дортмунд готова продать своего вундеркинда Мукоко

Нападающий Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» Дортмунд.
17-летний форвард является рекордсменом Лиги чемпионов и Бундеслиги, однако отказывается продлевать контракт с клубом.
«Боруссия» готова продать игрока этим летом. Вариант с арендой в другую команду рассматриваться не будет, потому что контракт Мукоко истекает в 2023 году, а дортмундцы не хотят потерять форварда бесплатно.
Задолбали уже эти Мукоко, Сиссоко, Нкунку, Мехди, Траоре...
Задолбали уже эти Мукоко, Сиссоко, Нкунку, Мехди, Траоре...