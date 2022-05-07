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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Дортмунд готова продать своего вундеркинда Мукоко

сегодня, 12:22

Нападающий Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» Дортмунд.

17-летний форвард является рекордсменом Лиги чемпионов и Бундеслиги, однако отказывается продлевать контракт с клубом.

«Боруссия» готова продать игрока этим летом. Вариант с арендой в другую команду рассматриваться не будет, потому что контракт Мукоко истекает в 2023 году, а дортмундцы не хотят потерять форварда бесплатно.

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Все комментарии
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:56
Разница в том, что сборная Германии по футболу за короткий период времени из сильнейшей команды мира превратилась в крепкого середнячка и мне бы очень хотелось , чтобы Бундестим снова стала непобедимой машиной, которая может разорвать бразильцев 7:1. Воспитание негров в академиях этому никак не способствует. Надеюсь , найдут и немецких талантов
David Young
David Young ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 17:51
Какая разница?
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 17:47, ред.
Интересно, когда в Германии и в частности в Боруссии будут появляться вундеркинды по фамилии Мюллер, Клинсманн, Заммер?
Задолбали уже эти Мукоко, Сиссоко, Нкунку, Мехди, Траоре...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:58
Ну и зря.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 12:56
О да, ну ну.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:31
Боруссия делает деньги.
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