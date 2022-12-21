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Президент «Оренбурга»: «Сычевой сказал, что хочет перейти в „Крылья“»

сегодня, 10:27

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о деталях перехода нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Наверное, Сычевой уходит, раз везде пишут, что уходит. Вчера, где-то до обеда, у меня с ним был последний разговор — он сказал, что сделал свой выбор, будет уходить в «Крылья Советов». В какой стадии этот вопрос, нам без разницы, для нас неважно, какой клуб он выберет. Пресса пишет, что в Самаре ему предложили более высокую зарплату. Пусть идет, выбирает, это его проблемы, он свободный человек.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:00
Президент - обиженка
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:48
Осинькин знает дорожки в Зенит и в Спартак .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:29
Зря он так сделает...
Гость
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