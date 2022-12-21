Президент «Оренбурга»: «Сычевой сказал, что хочет перейти в „Крылья“»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о деталях перехода нападающего в «Крылья Советов».

Наверное, Сычевой уходит, раз везде пишут, что уходит. Вчера, где-то до обеда, у меня с ним был последний разговор — он сказал, что сделал свой выбор, будет уходить в «Крылья Советов». В какой стадии этот вопрос, нам без разницы, для нас неважно, какой клуб он выберет. Пресса пишет, что в Самаре ему предложили более высокую зарплату. Пусть идет, выбирает, это его проблемы, он свободный человек.