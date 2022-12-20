Агент Конате прокомментировал интерес «Црвены Звезды»

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вчера, 18:58

Нападающий грозненского «Ахмата» не собирается покидать команду до конца текущего сезона. Ранее была информация об интересе к форварду «Црвены звезды».

Как утверждает источник, у игрока на руках есть несколько предложений, не только от белградского клуба.

Агент нападающего сказал:

Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. На счету форварда 47 матчей, 17 голов и 2 результативных передачи.