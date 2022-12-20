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Спортдиректор «Оренбурга»: «Сычевой в „Крыльях“? Не знаю, повышение ли это»

вчера, 19:25

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи об интересе «Крыльев Советов» к нападающему клуба Владимиру Сычевому:

Сычевым не занимаюсь. Не могу подтвердить факт обращения к нам самарского клуба. У меня другие трансферы, о которых вы узнаете после подписания футболиста.

Что произойдет быстрее: останется в клубе или пойдет на повышение? Если бы Владимир перешел в «Спартак» — вот это повышение. А если он собирается переходить в самарский клуб, не знаю, повышение ли это (смеётся). Клубы, находящиеся в турнирной таблице с шестого места и выше — это повышение. Все остальное — понижение. Продажа? Если было бы желание продавать футболиста, мы бы не продлевали с ним контракт.

Ранее стало известно, что Сычевой уже подписал контракт с самарским клубом.

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:56
Сычевой, а это кто ?
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:38
Однако, 2млн в месяц или 4, разница существенная.
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
Еще какое повышение... был седьмым, стал одиннадцатым... нормалек, карьера пошла вперед... это примерно как из Челси перебраться в Эвертон....на повышение не иначе.
Futurista
Futurista
вчера в 19:38
Ну а что?)...карьерный рост вниз пошёл...в корень так сказать...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:30
Действительно несколько странная сделка.
Гость
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