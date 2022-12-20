Спортдиректор «Оренбурга»: «Сычевой в „Крыльях“? Не знаю, повышение ли это»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи об интересе «Крыльев Советов» к нападающему клуба :

Сычевым не занимаюсь. Не могу подтвердить факт обращения к нам самарского клуба. У меня другие трансферы, о которых вы узнаете после подписания футболиста.

Что произойдет быстрее: останется в клубе или пойдет на повышение? Если бы Владимир перешел в «Спартак» — вот это повышение. А если он собирается переходить в самарский клуб, не знаю, повышение ли это (смеётся). Клубы, находящиеся в турнирной таблице с шестого места и выше — это повышение. Все остальное — понижение. Продажа? Если было бы желание продавать футболиста, мы бы не продлевали с ним контракт.