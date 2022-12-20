«Локомотив» направил уведомление в «Крылья» о готовности выкупа Глушенкова

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вчера, 23:37

По информации источника, «Локомотив» отправил «Крыльям Советов» подтверждение о готовности осуществить трансфер полузащитника .

В контракте 23-летнего игрока прописаны отступные в размере 200 млн рублей, поэтому препятствий для перехода нет. Сторонам осталось уладить юридические формальности. Самарский клуб в качестве замены приобрел нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Подтверждающих документов по другому полузащитнику самарцев — Сергею Пиняеву пока не поступало, но вероятность сделки близка к 100%.