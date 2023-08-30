Салемакерс перешёл из «Милана» в «Болонью»

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вчера, 20:22

Бельгийский хавбек перешел из «Милана» в «Болонью».

Игрок будет выступать за «Болонью» на правах аренды. За клубом закреплена возможность полного выкупа контракта.

Салемакерс перешел в «Милан» из «Андерлехта» в 2020 году. Он провел за «россонери» 140 матчей и забил 10 голов.