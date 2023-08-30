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Салемакерс перешёл из «Милана» в «Болонью»

вчера, 20:22

Бельгийский хавбек Алексис Салемакерс перешел из «Милана» в «Болонью».

Игрок будет выступать за «Болонью» на правах аренды. За клубом закреплена возможность полного выкупа контракта.

Салемакерс перешел в «Милан» из «Андерлехта» в 2020 году. Он провел за «россонери» 140 матчей и забил 10 голов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:28
Помню многие "эксперты" говорили о том, что у Милана левый фланг атакующий, а правый оборонительный. И это сбалансированно и хорошо. Нереальная чушь и многие ведь действительно верили в этом. Ну вот пришли действительно настоящие вингеры Пулишич и Чуквуэзе. Милан заиграл намного сильнее.
Мальдини игнорил усиление позиции правого вингера года 3. Когда у Наполи и Интера было полноценнвх 2 состава в нападении. Милан довольствовался нестабильным Браим Диасом и ложным вингером Салемакерсом. Вот каким всё таки сильным тренером надо быть- чтобы затащить скудетто таким составом. Браво Пиоли
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
Последние "ласточки" скоро "окошечко" закроется и будет значительно меньше подобных новостей.
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