Салемакерс перешёл из «Милана» в «Болонью»

Бельгийский хавбек Алексис Салемакерс перешел из «Милана» в «Болонью».
Игрок будет выступать за «Болонью» на правах аренды. За клубом закреплена возможность полного выкупа контракта.
Салемакерс перешел в «Милан» из «Андерлехта» в 2020 году. Он провел за «россонери» 140 матчей и забил 10 голов.
Мальдини игнорил усиление позиции правого вингера года 3. Когда у Наполи и Интера было полноценнвх 2 состава в нападении. Милан довольствовался нестабильным Браим Диасом и ложным вингером Салемакерсом. Вот каким всё таки сильным тренером надо быть- чтобы затащить скудетто таким составом. Браво Пиоли
Мальдини игнорил усиление позиции правого вингера года 3. Когда у Наполи и Интера было полноценнвх 2 состава в нападении. Милан довольствовался нестабильным Браим Диасом и ложным вингером Салемакерсом. Вот каким всё таки сильным тренером надо быть- чтобы затащить скудетто таким составом. Браво Пиоли