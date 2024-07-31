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Гвардиола рассказал, останется ли Эдерсон в «Манчестер Сити»

31 июля 2024, 14:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем вратаря Эдерсона, который может перебраться в Саудовскую Аравию.

Я бы хотел, чтобы Эдерсон как можно скорее определился со своим будущим. Я лишь надеюсь, что он останется с нами. Он человек, которого я люблю и которого хочу видеть в клубе. Если ему придется уйти, со всей болью в сердце я пойму это.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:07
Слышите сердцебиение Пепа?
Я аж звук динамиков отключил..., а они всё колотят и колотят, колотят и колотят, ко....
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 14:35
Да пусть едет верблюдам хвосты крутить))
Гость
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