Гвардиола рассказал, останется ли Эдерсон в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем вратаря Эдерсона, который может перебраться в Саудовскую Аравию.
Я бы хотел, чтобы Эдерсон как можно скорее определился со своим будущим. Я лишь надеюсь, что он останется с нами. Он человек, которого я люблю и которого хочу видеть в клубе. Если ему придется уйти, со всей болью в сердце я пойму это.
Я аж звук динамиков отключил..., а они всё колотят и колотят, колотят и колотят, ко....
Я аж звук динамиков отключил..., а они всё колотят и колотят, колотят и колотят, ко....