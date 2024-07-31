Гвардиола рассказал, останется ли Эдерсон в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о будущем вратаря , который может перебраться в Саудовскую Аравию.

Я бы хотел, чтобы Эдерсон как можно скорее определился со своим будущим. Я лишь надеюсь, что он останется с нами. Он человек, которого я люблю и которого хочу видеть в клубе. Если ему придется уйти, со всей болью в сердце я пойму это.