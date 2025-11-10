Азербайджан – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762802863

вчера, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Азербайджан – Исландия, который состоится 13 ноября 2025 года.

Азербайджан

Cборная Азербайджана так и осталась с одним баллом в активе и уже не претендует на выход из группы. Команде не хватает опытных исполнителей, имеющих опыт выступления в топ-5 европейских чемпионатах, чтобы претендовать на большее. В домашней игре с Ирландией хозяева попробуют зацепиться за результат, но соперник крайне мотивирован и сделать это будет очень сложно.

13 октября сборная Азербайджана проиграла Украине (1:2), а 10 числа уступила на выезде Франции (0:3).

Исландия

Исландия хорошо начала квалификацию, но в последних матчах набрала лишь один балл, однако и соперники были достойные. Сейчас коллектив идет на третьем месте с четырьмя баллами и отстает от Украины на три пункта, поэтому любой результат кроме победы лишит шансов на выход на мундиаль со второго места. Победа как минимум оставит шансы в решающем поединке с Украиной.

13 октября Исландия сыграла вничью с Францией (2:2), а 10 числа проиграла на своем поле сборной Украины (3:5).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Азербайджан – 5.9

Ничья – 4.1

Победит Исландия – 1.57

Статистика

Семь из десяти последних матчей Исландии завершились исходом «обе забьют»

Азербайджан не может выиграть на своем поле уже семь поединков подряд

В первом круге этой квалификации Исландия разгромила Азербайджан на своем поле (5:0)

Прогноз

Поставить на победу Исландии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Гости понимают, что имеют шанс побороться за второе место, но для этого нужна победа над более слабым соперникам, которую они наверняка должны одержать.