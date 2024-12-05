Слот: «Салах находится в невероятном положении в очень хорошей команде»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о ситуации с нападающим , контракт с которым истекает следующим летом.

Во вчерашнем матче с «Ньюкаслом» (3:3) в АПЛ египтянин сделал дубль и отметился одной результативной передачей, установив рекорд лиги.

Каждый раз, когда нам нужен Мо, он забивает гол. Мы надеемся и ожидаем, что он сможет продолжать в том же духе долгое время. Он был выдающимся во втором тайме, сделал для нас много особенных вещей. Мо оказал огромное влияние.

Трудно предсказать будущее, но Мо находится в невероятном положении в очень хорошей команде, которая даёт ему возможности в данный момент, и он способен делать особенные вещи. Сначала он не играл в свою лучшую игру, но затем сделал то, что могут сделать не многие игроки. Он особенный игрок. Подаёт пример и так усердно тренируется, неудивительно, что у него так хорошо получается.

У меня смешанные чувства [относительно игры команды в прошедшем матче — прим.ред.]. Мы были великолепны во втором тайме, но не так хороши в первом. Возможно, 3:3 — это счёт, которого заслуживала игра. В первом тайме у нас были проблемы с их интенсивностью и агрессивным стилем прессинга. Они заставили нас допустить слишком много ошибок в первом тайме, но во втором им было трудно повторить интенсивность первых 45 минут. Играть на выезде с «Ньюкаслом» сложно, у них высокий уровень качества.