«Зенит» пока не принял решения о будущем Ду Кейроса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что решение по будущему полузащитника Ду Кейроса ещё не принято.
«Гремио», арендовавший игрока у клуба из Санкт-Петербурга в феврале, в начале декабря объявил о расторжении договора и решении не выкупать футболиста.
Пока ничего не решено. Мы будем обсуждать будущее игроков, находящихся в аренде. Решим, кто поедет на тренировочный сбор в Катаре.
Один мой знакомый купил несколько квартир в Ростове для будущих внуков и в аренду их не сдаёт, боится что квартиранты их загадят, и комуналку оплачивать просто так за пустующее жильё жаба душит. Так и питерцы со своими легами мучаются, но в отличии от квартир цена на игроков падает и деньги потраченные на футболистов не оправдываются, хотя что жалеть, ведь у Газпрома они всё равно дармовые и нескончаемые.
Болейте за своих, а не против чужих!
Один мой знакомый купил несколько квартир в Ростове для будущих внуков и в аренду их не сдаёт, боится что квартиранты их загадят, и комуналку оплачивать просто так за пустующее жильё жаба душит. Так и питерцы со своими легами мучаются, но в отличии от квартир цена на игроков падает и деньги потраченные на футболистов не оправдываются, хотя что жалеть, ведь у Газпрома они всё равно дармовые и нескончаемые.
Болейте за своих, а не против чужих!