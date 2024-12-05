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«Зенит» пока не принял решения о будущем Ду Кейроса

сегодня, 11:47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что решение по будущему полузащитника Ду Кейроса ещё не принято.

«Гремио», арендовавший игрока у клуба из Санкт-Петербурга в феврале, в начале декабря объявил о расторжении договора и решении не выкупать футболиста.

Пока ничего не решено. Мы будем обсуждать будущее игроков, находящихся в аренде. Решим, кто поедет на тренировочный сбор в Катаре.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:17
Доброго Здоровья Jeck!
Как раз наоборот, Газпром обеспечил ему безбедное будущее.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:16, ред.
Зато Ду Кейрос принял решение, полностью исполнить свой контракт с зенитушкой.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:15
Как говорится, деньги ляшку жгут. Наберут всякой чепухи, а потом с ней маются.
Один мой знакомый купил несколько квартир в Ростове для будущих внуков и в аренду их не сдаёт, боится что квартиранты их загадят, и комуналку оплачивать просто так за пустующее жильё жаба душит. Так и питерцы со своими легами мучаются, но в отличии от квартир цена на игроков падает и деньги потраченные на футболистов не оправдываются, хотя что жалеть, ведь у Газпрома они всё равно дармовые и нескончаемые.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вещий
Вещий
сегодня в 12:56
Деньги потраченные зря... скаутам выговор и наказать за такую работу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:50
Печальный задумчивый взгляд человека без будущего......
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:47
Как всегда у Зенита, для того что бы было.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:24
Даже не представляю, кто это... А ведь за него уплачены большие деньги и зарплата хорошая ему назначена. Бесславная аренда значительно понизила цену на Кейроса потому, что Гремио фактически выдал ему чёрную метку.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:23
А зачем его надо было покупать, если не знаете что с ним теперь делать?
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 12:10
Мрачный мрак. Такое чувство, что некоторых игроков Зенит брал не глядя. Вот например, как этого Ду Кейроса
ct9h4s83p2uf
ct9h4s83p2uf
сегодня в 11:49
Пусть дальше лавку полирует
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