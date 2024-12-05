«Зенит» пока не принял решения о будущем Ду Кейроса

1733388460

сегодня, 11:47

Главный тренер «Зенита» сообщил, что решение по будущему полузащитника ещё не принято.

«Гремио», арендовавший игрока у клуба из Санкт-Петербурга в феврале, в начале декабря объявил о расторжении договора и решении не выкупать футболиста.