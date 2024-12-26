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Каманцев: «Мажич реагирует на заявления Федорищева как и любой европеец»

сегодня, 12:29

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о реакции руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судействе.

Он реагирует очень просто, как и любой европеец: есть правоохранительные органы, и они должны разобраться. Ни в каких схемах, если предположить, что они есть, он не участвует. Мы в этом предельно уверены. Он продолжает свою работу.

Не думаю, что это на него влияет. Он сейчас отдыхает и готовится к проведению семинаров и весенней части сезона. Мы много обсуждаем, как её лучше провести. Никакой потери мотивации я у него не видел.

Ранее сообщалось, что в РФС анализируют работу Мажича, чтобы принять решение о продлении контракта.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:45
Зачем Федорищев поднял эту волну?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:44
Нужно разбираться в этом вопросе... если прав губернатор, то... а если не прав то...
Гость
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