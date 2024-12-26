Каманцев: «Мажич реагирует на заявления Федорищева как и любой европеец»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о реакции руководителя департамента судейства и инспектирования РФС на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судействе.

Он реагирует очень просто, как и любой европеец: есть правоохранительные органы, и они должны разобраться. Ни в каких схемах, если предположить, что они есть, он не участвует. Мы в этом предельно уверены. Он продолжает свою работу.

Не думаю, что это на него влияет. Он сейчас отдыхает и готовится к проведению семинаров и весенней части сезона. Мы много обсуждаем, как её лучше провести. Никакой потери мотивации я у него не видел.