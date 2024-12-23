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В РФС анализируют работу Мажича

сегодня, 16:35

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему продления контракта с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

Мы видим результаты его работы. Считаем, что есть определённая положительная динамика. Конечно, мы не всем довольны. Сейчас закончилась первая часть сезона, проводим анализ. После этого примем решение, собираемся ли продлить с ним контракт или нет. Также нам важны желания и намерения самого Милорада.

Напомним, контракт Мажича с РФС истекает летом 2025 года, но имеет опцию продления.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:52
Дело не в том, кого "приведут" на место Мажича. Другой специалист НИЧЕГО изменить не сможет. При всём желании. Всё дело в том, как наша "возмущённая общественность" относится к ошибкам арбитров и, следовательно, - к работе руководителя департамента судейства. Он же руководит арбитрами, следовательно он виноват во всех их косяках; именно так упрощённо и по - дилетантски рассуждают обыватели и многие специалисты. По их логике, во всех косяках арбитров за рубежом также виноваты люди, занимающие аналогичную должность. Но вся разница в том, что ТАМ ругают арбитров и иногда отстраняют от судейства, одновременно понимая, что они люди и имеют право на ошибку, у нас же арбитры - исчадие ада, виновные даже в том, что на Солнце имеются пятна.
Эх, всех критиканов судейство бросить бы в пекло борьбы, бесконечных столкновений, захватов, "дружеских объятий" и фолов на грани, когда трудно, а порой невозможно понять, был это фол или игрок сам споткнулся о незаметную кочку, - тогда бы я посмотрел, как хулители взвыли бы от всего происходящего на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Снимут одного, приведут другого. Не лучше...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:58
У нас своих специалистов хватает
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