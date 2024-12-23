В РФС анализируют работу Мажича

Президент РФС высказался на тему продления контракта с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС .

Мы видим результаты его работы. Считаем, что есть определённая положительная динамика. Конечно, мы не всем довольны. Сейчас закончилась первая часть сезона, проводим анализ. После этого примем решение, собираемся ли продлить с ним контракт или нет. Также нам важны желания и намерения самого Милорада.