В РФС анализируют работу Мажича

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему продления контракта с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.
Мы видим результаты его работы. Считаем, что есть определённая положительная динамика. Конечно, мы не всем довольны. Сейчас закончилась первая часть сезона, проводим анализ. После этого примем решение, собираемся ли продлить с ним контракт или нет. Также нам важны желания и намерения самого Милорада.
Напомним, контракт Мажича с РФС истекает летом 2025 года, но имеет опцию продления.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС.
Эх, всех критиканов судейство бросить бы в пекло борьбы, бесконечных столкновений, захватов, "дружеских объятий" и фолов на грани, когда трудно, а порой невозможно понять, был это фол или игрок сам споткнулся о незаметную кочку, - тогда бы я посмотрел, как хулители взвыли бы от всего происходящего на поле.
Эх, всех критиканов судейство бросить бы в пекло борьбы, бесконечных столкновений, захватов, "дружеских объятий" и фолов на грани, когда трудно, а порой невозможно понять, был это фол или игрок сам споткнулся о незаметную кочку, - тогда бы я посмотрел, как хулители взвыли бы от всего происходящего на поле.