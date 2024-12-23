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Безбородов не обжаловал решение об отстранении от работы

23 декабря 2024, 12:34

Российский арбитр Владислав Безбородов не подавал апелляцию на решение о своём отстранении. Об этом источнику сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет.

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shlomo
shlomo
23 декабря в 12:48
Как говориться, иногда лучше промолчать чем снова раздувать скандал...
Alex_67
Alex_67
23 декабря в 12:46
Какая ещё апелляция? Его нужно на всю оставшуюся жизнь выкинуть из судейского корпуса. Надо вообще принять меры к обновлению состава арбитров. Надо предлагать эту работу футболистам, завершившим карьеру. Пусть они покажут, что могут не только критиковать судейство.
a-league
a-league
23 декабря в 12:43, ред.
И правильно сделал - деньги любят тишину
Чем меньше к себе привлекаешь внимания, тем легче потом творить шахер-махер на поле
Гость
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