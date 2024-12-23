Безбородов не обжаловал решение об отстранении от работы

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23 декабря 2024, 12:34

Российский арбитр не подавал апелляцию на решение о своём отстранении. Об этом источнику сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза ( РФС ) .