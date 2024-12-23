Безбородов не обжаловал решение об отстранении от работы

Российский арбитр Владислав Безбородов не подавал апелляцию на решение о своём отстранении. Об этом источнику сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет.
Чем меньше к себе привлекаешь внимания, тем легче потом творить шахер-махер на поле
Чем меньше к себе привлекаешь внимания, тем легче потом творить шахер-махер на поле