РПЛ направила в РФС предложения по улучшению системы судейства

Исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по улучшению организации спортивного судейства всероссийских турниров.
Результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале следующего года.
Ранее администрация Российской Премьер-Лиги направила в РФС собственный анализ результатов развития системы арбитража и предложения по её усовершенствованию, разработанные совместно с клубами РПЛ.
Полный документ доступен на официальном сайте РПЛ.