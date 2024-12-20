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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

РПЛ направила в РФС предложения по улучшению системы судейства

сегодня, 18:26

Исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по улучшению организации спортивного судейства всероссийских турниров.

Результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале следующего года.

Ранее администрация Российской Премьер-Лиги направила в РФС собственный анализ результатов развития системы арбитража и предложения по её усовершенствованию, разработанные совместно с клубами РПЛ.

Полный документ доступен на официальном сайте РПЛ.

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Все комментарии
ndky84x44zw6
ndky84x44zw6
сегодня в 19:53
Главное, пора отправить на пенсию карасевско-ивановскую компашку, разучившуюся судить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:32
Ну всё - теперь не одного судейского "ляпа" не увидим , только маленькие огрехи...)
Гость
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