РПЛ направила в РФС предложения по улучшению системы судейства

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сегодня, 18:26

Исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по улучшению организации спортивного судейства всероссийских турниров.

Результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале следующего года.

Ранее администрация Российской Премьер-Лиги направила в РФС собственный анализ результатов развития системы арбитража и предложения по её усовершенствованию, разработанные совместно с клубами РПЛ .