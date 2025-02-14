Полузащитник «Динамо» Гагнидзе перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

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вчера, 14:55

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» достигли соглашения об аренде полузащитника до конца сезона. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

В подписании 21-летнего полузащитника заинтересован главный тренер самарской команды .

Переход Гагнидзе позволит «Динамо» освободить место для легионера в составе, а именно из аргентинского клуба «Ланус».