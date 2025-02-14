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Полузащитник «Динамо» Гагнидзе перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

вчера, 14:55

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» достигли соглашения об аренде полузащитника Луки Гагнидзе до конца сезона. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

В подписании 21-летнего полузащитника заинтересован главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Переход Гагнидзе позволит «Динамо» освободить место для легионера в составе, а именно Хуана Касереса из аргентинского клуба «Ланус».

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баск
баск
вчера в 16:25
Ожидаемо.

Эли Даса вцепился в остаток контракта намертво и не соглашается даже на прекращение сотрудничества с выплатой ему зарплаты за всё оставшееся до лета время.

Ему так нравится в Москве вообще и в Динамо в частности, что он ещё лелеет надежду проявить себя весной настолько, чтобы заслужить продление своего контракта.

Таким образом, свобождать легионерский слот под Касереса пришлось легу, сидящему в запасе наиболее глубоко из числа всех легов команды, то есть Гагнидзе, для которого это будет уже третья аренда из Динамо.

Успехов Луке в Самаре и благополучного возвращения.
Очень хотелось бы надеяться, что Лука всё-таки дождётся своего часа в Динамо, хотя шансов на это с течением времени всё меньше.

Летом звякнет 4 полных календарных года, как он в команде, и сыграл за это время едва 30 матчей во всех турнирах, причём в большинстве случаев выходил на замену..
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:34
- Очень активно... Быть должными судьям, бандитам, футболистам, и ещё и усиливаться? Это верх финансовой эквилибристики!... Вы что творите, господа?
ufdhz6mefqh6
ufdhz6mefqh6
вчера в 15:22
У Осинькина собирается боеспособная команда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:58
Крылья активно усиляются в это окно...
Гость
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