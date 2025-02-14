Полузащитник «Динамо» Гагнидзе перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» достигли соглашения об аренде полузащитника Луки Гагнидзе до конца сезона. Соглашение не предусматривает опции выкупа.
В подписании 21-летнего полузащитника заинтересован главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.
Переход Гагнидзе позволит «Динамо» освободить место для легионера в составе, а именно Хуана Касереса из аргентинского клуба «Ланус».
Эли Даса вцепился в остаток контракта намертво и не соглашается даже на прекращение сотрудничества с выплатой ему зарплаты за всё оставшееся до лета время.
Ему так нравится в Москве вообще и в Динамо в частности, что он ещё лелеет надежду проявить себя весной настолько, чтобы заслужить продление своего контракта.
Таким образом, свобождать легионерский слот под Касереса пришлось легу, сидящему в запасе наиболее глубоко из числа всех легов команды, то есть Гагнидзе, для которого это будет уже третья аренда из Динамо.
Успехов Луке в Самаре и благополучного возвращения.
Очень хотелось бы надеяться, что Лука всё-таки дождётся своего часа в Динамо, хотя шансов на это с течением времени всё меньше.
Летом звякнет 4 полных календарных года, как он в команде, и сыграл за это время едва 30 матчей во всех турнирах, причём в большинстве случаев выходил на замену..
Эли Даса вцепился в остаток контракта намертво и не соглашается даже на прекращение сотрудничества с выплатой ему зарплаты за всё оставшееся до лета время.
Ему так нравится в Москве вообще и в Динамо в частности, что он ещё лелеет надежду проявить себя весной настолько, чтобы заслужить продление своего контракта.
Таким образом, свобождать легионерский слот под Касереса пришлось легу, сидящему в запасе наиболее глубоко из числа всех легов команды, то есть Гагнидзе, для которого это будет уже третья аренда из Динамо.
Успехов Луке в Самаре и благополучного возвращения.
Очень хотелось бы надеяться, что Лука всё-таки дождётся своего часа в Динамо, хотя шансов на это с течением времени всё меньше.
Летом звякнет 4 полных календарных года, как он в команде, и сыграл за это время едва 30 матчей во всех турнирах, причём в большинстве случаев выходил на замену..