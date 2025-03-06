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«Барселона» планирует продлить контракт с Щесны на год

вчера, 23:38

«Барселона» хочет продлить контракт со своим 34-летним вратарём Войцехом Щесны на один год.

Идея о продлении была озвучена главным тренером Хансом-Дитером Фликом и руководством спортивного отдела сразу после подписания польского голкипера, однако было принято решение подождать и проанализировать его игровую форму.

Важным условием для Флика являлось достижение Щесны оптимальной физической формы и завоевание места в основном составе команды. Вратарь успешно справился с этой задачей, и в настоящее время руководство клуба удовлетворено его выступлениями.

Успешное игра с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов (1:0) ещё больше укрепило доверие к игроку.

В связи с этим, «Барселона» намерена придерживаться первоначального плана и предложить Войцеху новое соглашение. Официальное предложение будет сделано после завершения текущего сезона.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 23:50
Я думаю, Барселона знает, что делает - надо прислушаться к мнению главного тренера. У Щесны, конечно,, есть много недостатков, но в целом он достаточно квалифицированный вратарь. Не последнюю роль играет его небольшой аппетит.
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