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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

Агент Доннаруммы не исключил уход игрока из ПСЖ

вчера, 09:10

Агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, не исключил уход своего клиента из клуба.

У нас прекрасные отношения с клубом. Джиджи счастлив в Париже, его контракт истекает в 2026 году. Приятно знать, что есть интерес со стороны больших клубов. Однако я хотел бы отметить, что на самом деле от заинтересованных сторон ничего не поступало. Мы даже не думали об этом, потому что Джиджи счастлив в ПСЖ. Но очевидно, что если мы не договоримся о новой сделке, мы рассмотрим другие варианты. Мы пока ничего не исключаем.

Ранее сообщалось о планах парижского клуба продлить контракт с игроком. В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых 11 раз сыграл на ноль и пропустил 39 мячей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:45
Агент торгуется не спеша и со вкусом! )
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:38
Жадный он конечно.
j793xvgjf5he
j793xvgjf5he
вчера в 11:19
Его уже есть кем заменить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:12
Матвей осложнил парню жизнь у парихан...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:12
Началась подготовка к продлению контракта и выбиванию кусков по жирнее для себя и игрока!
Гость
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