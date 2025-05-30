Агент Доннаруммы не исключил уход игрока из ПСЖ

Агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» , не исключил уход своего клиента из клуба.

У нас прекрасные отношения с клубом. Джиджи счастлив в Париже, его контракт истекает в 2026 году. Приятно знать, что есть интерес со стороны больших клубов. Однако я хотел бы отметить, что на самом деле от заинтересованных сторон ничего не поступало. Мы даже не думали об этом, потому что Джиджи счастлив в ПСЖ . Но очевидно, что если мы не договоримся о новой сделке, мы рассмотрим другие варианты. Мы пока ничего не исключаем.