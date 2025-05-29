Эль-Шаарави продлит контракт с «Ромой»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави продолжит выступать за «Рому».
По данным источника, форвард согласовал новый контракт с римским клубом до лета 2026 года.
Эль-Шаарави играет за «Рому» с 2021-го.
Нападающий Стефан Эль-Шаарави продолжит выступать за «Рому».
По данным источника, форвард согласовал новый контракт с римским клубом до лета 2026 года.
Эль-Шаарави играет за «Рому» с 2021-го.
Желаю Стефану успешного продолжения карьеры.
Возможно в клубе римских волков он и завершит карьеру, но до этого ещё явно не один год.
Желаю Стефану успешного продолжения карьеры.
Возможно в клубе римских волков он и завершит карьеру, но до этого ещё явно не один год.