Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Эль-Шаарави продлит контракт с «Ромой»

вчера, 21:11

Нападающий Стефан Эль-Шаарави продолжит выступать за «Рому».

По данным источника, форвард согласовал новый контракт с римским клубом до лета 2026 года.

Эль-Шаарави играет за «Рому» с 2021-го.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» не выпускал на поле Хусанова, чтобы не платить «Лансу»
Вчера, 20:37
СлухиРоналду продлит контракт с «Аль-Насром» и временно перейдёт в «Аль-Хиляль»
Вчера, 18:46
ОфициальноМуслера покидает «Галатасарай» спустя 14 лет
Вчера, 16:33
Директор «Аль-Насра»: «Мы всё ещё ведём переговоры с Роналду»
Вчера, 16:03
Официально«Зенит» сохранил состав совета директоров и тренерского штаба клуба
Вчера, 15:54
ОфициальноПобедитель Кубка Италии «Болонья» продлила контракт с главным тренером
Вчера, 14:40
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:32
Продолжение многолетнего плодотворного сотрудничества.

Желаю Стефану успешного продолжения карьеры.

Возможно в клубе римских волков он и завершит карьеру, но до этого ещё явно не один год.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 