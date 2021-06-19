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1 : 1
завершен
вчера, 16:00
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Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Фиола Аттила
ассистент Шаллаи Роланд
|1:0
|45+2’
|66’
|1:1
|Гризманн Антуан
|10’
|Павар Бенжамен
|Ботка Эндре
|52’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Николич Неманья
|Салаи Адам
|26’
|57’
|Дембеле Усман
|Рабьо Адриен
|Чери Тамаш
|Шафер Андрас
|75’
|76’
|Толиссо Корентен
|Погба Поль
|76’
|Жиру Оливье
|Бензема Карим
|Ловренчич Герго
|Кляйнхайслер Ласло
|84’
|87’
|Лемар Тома
|Дембеле Усман
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|5
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|1
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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Сегодня случилось такое же чувство небольшого шока. Встречалась команда которой предрекают стать Чемпионами кубка Европы сборная Франции с командой аутсайдером сборной Венгрии. И так оно и случилось на поле как только прозвучал свисток сборная Франции сразу начала с навала на ворота Венгрии и спустя пятнадцать минут встречи могла уже вести со счётом 3:0. И видимо так и думали игроки сборной Франции играя в свое удовольствие и каждый хотел отличится сам, игнорируя своих партнёров которые оказывались более выгодном положении. И с таким пижонством они хотели в лёгкую выиграть у мадьяров. Но не тут то было. В концовке первого тайма Фиола сделал то что не удавалось сделать нападающим Франции - открыть счёт в матче и отправить сборную Франции в раздевалку с опущенными головами, этот гол, скорее всего, и стал тем самым психологическим шоком для французов. И такой вальяжный футбол чуть не стал катастрофой. Но на 66-ой минуте всё-таки Гризманн смог добиться ничейного результата для своей команды. Матч так и закончился ничьей, в котором Французы на которых все ставили только на победу, оказался разочарованием для всех, только не для Венгрии. Можно поздравить сборную Венгрии с хорошим качественным футболом который принёс им этот ничейный результат. Теперь и у Венгров появился мизерный, но шанс выхода из группы. Очень интересно будет наблюдать, что покажет сборная Венгрии в последнем туре играя со сборной Германии. Удачи!!!
Всем Добра !!!
Сегодня случилось такое же чувство небольшого шока. Встречалась команда которой предрекают стать Чемпионами кубка Европы сборная Франции с командой аутсайдером сборной Венгрии. И так оно и случилось на поле как только прозвучал свисток сборная Франции сразу начала с навала на ворота Венгрии и спустя пятнадцать минут встречи могла уже вести со счётом 3:0. И видимо так и думали игроки сборной Франции играя в свое удовольствие и каждый хотел отличится сам, игнорируя своих партнёров которые оказывались более выгодном положении. И с таким пижонством они хотели в лёгкую выиграть у мадьяров. Но не тут то было. В концовке первого тайма Фиола сделал то что не удавалось сделать нападающим Франции - открыть счёт в матче и отправить сборную Франции в раздевалку с опущенными головами, этот гол, скорее всего, и стал тем самым психологическим шоком для французов. И такой вальяжный футбол чуть не стал катастрофой. Но на 66-ой минуте всё-таки Гризманн смог добиться ничейного результата для своей команды. Матч так и закончился ничьей, в котором Французы на которых все ставили только на победу, оказался разочарованием для всех, только не для Венгрии. Можно поздравить сборную Венгрии с хорошим качественным футболом который принёс им этот ничейный результат. Теперь и у Венгров появился мизерный, но шанс выхода из группы. Очень интересно будет наблюдать, что покажет сборная Венгрии в последнем туре играя со сборной Германии. Удачи!!!
Всем Добра !!!