В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

З 4 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 95

З 18 Динь Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 95

З 2 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 95

П 13 Канте Нголо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 4 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 76

П 14 Рабьо Адриен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 57

Н 19 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 76

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 95

Н 10 Мбаппе Килиан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 16 Манданда Стив

В 23 Меньян Мик

З 24 Дюбуа Лео

З 25 Кунде Жуль

З 5 Ленгле Клеман

З 21 Эрнандес Люка

П 8 Лемар Тома Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 17 Сиссоко Мусса

П 12 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 19

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 30

Н 9 Жиру Оливье Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19