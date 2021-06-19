ГлавнаяВсе матчи
Матчи Евро 2020 2021
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-06-19
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-07-02
2021-07-03
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-11
Венгрия - Франция
Португалия - Германия
Испания - Польша

Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия против Франция

Венгрия Логотип футбольный клуб Венгрия 1:1 Логотип футбольный клуб Франция Франция
Венгрия
1 : 1
завершен
вчера, 16:00
Франция
Евро-2020, 2 тур
Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.655.691.31
Лига Ставок 11.00 5.20 1.32
Фонбет Live! 66.00 1.11 8.00
Мелбет 13.60 5.77 1.27
1XBET 13.50 5.75 1.30
BetBoom 12.82 5.42 1.28
    Еще
     
    26' Салаи Адам (9) уходит с поля, Николич Неманья (23) вышел на поле
     
    45+2' (1:0) Фиола Аттила (5) (Шаллаи Роланд (20))
     
    52' Ботка Эндре (21)
     
    75' Шафер Андрас (13) уходит с поля, Чери Тамаш (10) вышел на поле
     
    84' Кляйнхайслер Ласло (15) уходит с поля, Ловренчич Герго (14) вышел на поле
     
    10' Павар Бенжамен (2)
     
    57' Рабьо Адриен (14) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    66' (1:1) Гризманн Антуан (7)
     
    2
    76' Погба Поль (6) уходит с поля, Толиссо Корентен (12) вышел на поле
    76' Бензема Карим (19) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
     
    87' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Лемар Тома (8) вышел на поле
    Голы
    Фиола Аттила
    ассистент Шаллаи Роланд     		1:0 45+2’
    66’ 1:1 Гризманн Антуан
    Наказания
    10’ Павар Бенжамен
    Ботка Эндре 52’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Николич Неманья Салаи Адам 26’
    57’ Дембеле Усман Рабьо Адриен
    Чери Тамаш Шафер Андрас 75’
    76’ Толиссо Корентен Погба Поль
    76’ Жиру Оливье Бензема Карим
    Ловренчич Герго Кляйнхайслер Ласло 84’
    87’ Лемар Тома Дембеле Усман
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 15
    		3 Удары в створ 4
    		17 Фолы 15
    		1 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		33% Владение мячом 67%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    протон1
    протон1
    вчера в 23:31
    думаю венгрия на вылет
    Nazi
    Nazi ответ ozdo (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Дорогой чел, будь добр обосновать где там Франции подфартило на ЧМ 2018?

    В каком матче? Может судьи были за них? Что-нибудь конкретнее :)
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 22:26
    Сенсация легушатники отскочили. Не часто увидим такие матча от сб Венгрии. Маленький to respect.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:51
    Респект Венгрии, франция домой
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 20:54
    Есть шанс теперь у Гриза похоронить По7рутугалов за финал!
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
    вчера в 20:21
    Как эти Португеза смогли разгромить венгров. Михаха
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:19
    Канте - провалил матч. Какой там ЗМ? Рваную галошу!
    konst19
    konst19
    вчера в 20:15
    С таким набором нападающих Франция забила один гол в двух играх. Очень слабо. Надеюсь разыграются. Ждём реванша с Португалией за прошлый евро
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 19:56
    Кто нибудь ещё считает Францию главным фаворитом турнира?)
    До того донный футбол они показывают на этом евро.. имея такой классный состав
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:55
    Лягушатники похоже будут воевать за вылет с ЧЕ.
    санек002
    санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:30
    ДА УЖ!ЭТО ТОЧНО ЧУДО!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 19:19
    Думал увижу венгерский автобус 'икарус',но нет приятно удивлен,спасибо за хороший футбол,нашим инвалидам посмотреть и поучиться.
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    вчера в 19:18
    Го...м он там был, единственное, ничего не испортил.
    Рейс 821
    Рейс 821
    вчера в 19:18
    Наказали лягушатников
    112910415
    112910415
    вчера в 19:03
    Браво, Венгрия... Вот как надо играть!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 18:59
    Молодцы венгры!!!Гол хороший.Но что это за выходка Фиолы,когда он скинул ноутбук журналистки?Очень некрасиво
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:57
    После такой ничьей - напряжение иинтрига остаётся..
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    вчера в 18:49
    с таким подбором, играть в трусливый футбол
    простите, но шот фавориты не впечатляют
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 18:43
    Венгры радуют хорошей игрой!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 18:42
    Что-то не вижу комментариев, что Франция показывает самый яркий футбол, явные фавориты…
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:41, ред.
    Не успели остыть от вчерашнего чудо матча между Англией и Шотландией который закончился с удивительным для всех счётом 0:0.

    Сегодня случилось такое же чувство небольшого шока. Встречалась команда которой предрекают стать Чемпионами кубка Европы сборная Франции с командой аутсайдером сборной Венгрии. И так оно и случилось на поле как только прозвучал свисток сборная Франции сразу начала с навала на ворота Венгрии и спустя пятнадцать минут встречи могла уже вести со счётом 3:0. И видимо так и думали игроки сборной Франции играя в свое удовольствие и каждый хотел отличится сам, игнорируя своих партнёров которые оказывались более выгодном положении. И с таким пижонством они хотели в лёгкую выиграть у мадьяров. Но не тут то было. В концовке первого тайма Фиола сделал то что не удавалось сделать нападающим Франции - открыть счёт в матче и отправить сборную Франции в раздевалку с опущенными головами, этот гол, скорее всего, и стал тем самым психологическим шоком для французов. И такой вальяжный футбол чуть не стал катастрофой. Но на 66-ой минуте всё-таки Гризманн смог добиться ничейного результата для своей команды. Матч так и закончился ничьей, в котором Французы на которых все ставили только на победу, оказался разочарованием для всех, только не для Венгрии. Можно поздравить сборную Венгрии с хорошим качественным футболом который принёс им этот ничейный результат. Теперь и у Венгров появился мизерный, но шанс выхода из группы. Очень интересно будет наблюдать, что покажет сборная Венгрии в последнем туре играя со сборной Германии. Удачи!!!
    Всем Добра !!!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 18:37, ред.
    Произошла сенсация. Бензема и Мбаппе упустили верные шансы забить, в обороне ошиблись при пропущенном. Павар рано получил желтую, был на грани удаления. Дешам зря Погба убрал, Рабьо и Бензема логично заменил, выпустив Дембеле и Жиру, но зачем Дембеле обратно менять на Лемара непонятно. На выход из группы эта осечка думаю не повлияет.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:28
    Венгры просто молодчики! Задали жару мадьяры трехцветным) Достойно, ничего не скажешь. А кто-то реально считал, что они проиграют всем в своей группе! Не тут то было.
    allemz
    allemz ответ ozdo (раскрыть)
    вчера в 18:27, ред.
    Да лучше не поднимать эту тему, как соль на рану
    allemz
    allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 18:27, ред.
    Привет)
    Я за Португалию притапливаю, симпатичная команда и игра их нравится, их многие недооценивают. Что-то кажется, они снова возьмут Евро. А Бельгия всегда бесхребетно играет в решающие моменты, уже сколько лет их тренирует безъяйцевый Мартинес, разбирающийся в тактике не лучше Гаджиева и Гамулы. Голландия со средними пока сыграла, думаю, с топами возникнут проблемы хотя бы на уровне класса, да и Де Бур это не Куман, помним как он с треском провалился в Кристал Пэлас и с антирекордами впридачу был вышвырнут из клуба. По Франции всё просто, зависит от настроения игроков, захотят - выиграют, спижонят - значит до следующего раза.
    ozdo
    ozdo ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
    вчера в 18:25
    Становятся, пример ЧЕ - Португалия... Греция... Самый тоскливый на моих глазах чемпион мира, ни игры, ни изюминки, и ничего другого... Вспоминаю когда Зидан выиграл ЧМ, до сих пор помню каждую игру и каждый гол
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 18:24, ред.
      Gourcuff Yohanne
      Gourcuff Yohanne ответ ozdo (раскрыть)
      вчера в 18:22
      Чисто на фарте не становятся Чемпионами Мира🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      вчера в 18:22
      Чутка Венграм не повезло!
      Правда тут
      Правда тут ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 18:22
      Да тренер может и хотел выиграть ...команда не парилась вообще...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100