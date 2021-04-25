ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-25
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-16
2021-05-23
Атлетик - Атлетико
Уэска - Хетафе
Вильярреал - Барселона
Сельта - Осасуна
Севилья - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик против Атлетико

Атлетик Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао) 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Атлетик
2 : 1
завершен
25 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 116.7 - 448
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.2
Средний возраст: 25.4 - 27.9
Средний рост: 181.5 - 181.5
Легионеров: 0 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Смотреть трансляцию
Атлетико
Испания. Примера 2020/2021, 32 тур
Стадион Сан Мамес Баррия
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    8' (1:0) Беренгер Алехандро (12)
     
    44' Санджет Ойхан (16)
     
    46' Капа Андер (21) уходит с поля, Леке Иньиго (15) вышел на поле
     
    61' Венседор Унаи (27)
     
    66' Дани Гарсия (14)
     
    2
    71' Вильялибре Асьер (20) уходит с поля, Уильямс Иньяки (9) вышел на поле
    71' Венседор Унаи (27) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
     
    75' Санджет Ойхан (16) уходит с поля, Лопес Унаи (8) вышел на поле
     
    82' Беренгер Алехандро (12) уходит с поля, Гомес Ибаи (7) вышел на поле
     
    86' (2:1) Мартинес Иньиго (4) (Гомес Ибаи (7))
     
    90+2' Лопес Унаи (8)
     
    11' Льоренте Маркос (14)
     
    3
    59' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Суарес Луис (9) вышел на поле
    59' Эррера Эктор (16) уходит с поля, Лемар Тома (11) вышел на поле
    59' Триппьер Киран (23) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    65' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
     
    74' Лоди Ренан (12) уходит с поля, Эрмосо Марио (22) вышел на поле
     
    77' (1:1) Савич Стефан (15) (Карраско Янник (21))
     
    81' Торрейра Лукас (5)
    Голы
    Беренгер Алехандро 1:0 8’
    77’ 1:1 Савич Стефан
    ассистент Карраско Янник
    Мартинес Иньиго
    ассистент Гомес Ибаи     		2:1 86’
    Наказания
    11’ Льоренте Маркос
    Санджет Ойхан 44’
    Венседор Унаи 61’
    Дани Гарсия 66’
    81’ Торрейра Лукас
    Лопес Унаи 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леке Иньиго Капа Андер 46’
    59’ Суарес Луис Ньигес Сауль
    59’ Лемар Тома Эррера Эктор
    59’ Фелиш Жоау Триппьер Киран
    65’ Торрейра Лукас Корреа Анхель
    Уильямс Иньяки Вильялибре Асьер 71’
    Весга Микель Венседор Унаи 71’
    74’ Эрмосо Марио Лоди Ренан
    Лопес Унаи Санджет Ойхан 75’
    Гомес Ибаи Беренгер Алехандро 82’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		3 Удары в створ 3
    		20 Фолы 7
    		4 Угловые 11
    		1 Офсайды 2
    		38% Владение мячом 62%
    		2 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ziko1975
    ziko1975 ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
    26 апреля в 19:40
    Барса априори не умеет терпеть и играть на удержание, это не Атлетико(М), я бы не ставил на ничью, себе то они привезут обязательно
    Tormentor
    Tormentor
    26 апреля в 11:59
    Яйцетряс животный опять обделался?) Матрас прям берет с нас пример времен 2014 и 2018 года :D так отдать чемпионство - надо уметь
    Шуnя771
    Шуnя771
    26 апреля в 11:45
    Реал реально лучше всех в примере))
    bonek
    bonek
    26 апреля в 11:15
    Для того что бы стать Барсы чемпионом, нужно отыграть все матчи на полной отдаче сил , как в кубке играли

    В противном случае Барса не достоина чемпионства, сам болею за Барсу


    Но после вчерашнего второго тайма недоволен их игрой и настроем на игру..
    Вообщем будет весело в Ла лиге
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    26 апреля в 10:51
    Барсу с чемпионством скорее всего.
    hazardfan
    hazardfan ответ Roman73 (раскрыть)
    26 апреля в 10:51
    насчёт Барсы согласен, но насчёт финала лч крайне нет. Челси он нужнее, давно англичане не выигрывали)
    ESPANOL
    ESPANOL
    26 апреля в 09:59
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      26 апреля в 09:45
      Вот баски молодцы !
      Играют все свои воспитанники и дероут Мадридцев , где всего три испанца .
      Nazi
      Nazi ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      26 апреля в 09:24
      Это не только злоба из за ставки, хотя ставил на то что Мадрид не проиграет, и того не смогли и подарили чемпионство унылому лейси...
      sash71
      sash71
      26 апреля в 08:50
      Севилья при удачном раскладе вполне может стать чемпионом !
      sash71
      sash71 ответ Александр Андреев 3 (раскрыть)
      26 апреля в 08:48
      Да....там тоже напряг ))
      Roman73
      Roman73
      26 апреля в 08:31, ред.
      Это значит на момент Барса лидер. Это смешно Барса при невнятной игре за весь сезон вдруг может выскочить в чемпионы.
      Но если футбольный Бог не уснул там на небесах Барселона в свою очередь тоже должна споткнуться. У Реала один выход - финал Лиги Чемпионов.
      Garrincha58
      Garrincha58
      26 апреля в 07:57, ред.
      Атлетико под конец сдулся так чемпионами не становятся сейчас всё в руках или ногах? Барсы и будет между ними матч за чемпионство 9 мая, а если ещё и Севилья вмешается и шансы есть то будет жаркая испанская коррида
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      26 апреля в 07:16
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        26 апреля в 07:01
          Эдмон
          Эдмон
          26 апреля в 06:55
          ну нормально тем интересней
          Agamaga........
          Agamaga........
          26 апреля в 06:38
          Отлично.
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          26 апреля в 05:54
          Из года в год матрасники в конце сезона усложняют себе жизнь.
          112910415
          112910415
          26 апреля в 05:50
          не чемпионы
          ATG
          ATG
          26 апреля в 05:34
          Бильбао нам подыграл. Но это ещё ничего не значит. Нужно выигрывать Атлетико на своём поле. Ну и все остальные игры тащить. Вообще конечно дикость что с Атлетико происходит... Я не верил что они отпустят чемпионство. А Реал вообще парадокс какой-то . Чудным образом ещё в ЛЧ играют... Кто кто , а в итоге может именно Атлетико остаться без трофеев
          46zd4bdqmst7
          46zd4bdqmst7
          26 апреля в 05:23
          Могут когда хотят , 👍
          Баобаб
          Баобаб
          26 апреля в 03:13
          Продуть такое преимущество в чемпионате ещё умудриться надо. Яйки заржавели.
          allemz
          allemz
          26 апреля в 03:07
          Симеоне поспешил бы сейчас выкупать обратно свои яйца у Ювентуса
          RR117
          RR117
          26 апреля в 02:48
          Провальная вторая часть сезона, полностью лежит на плечах Симеоне, который себя уже давно как тренер исчерпал.
          Руководство Атлетико будут полными лузерами, если продлят с ним дорогуший контракт, который он уже давно не достоин.
          Ironigor
          Ironigor
          26 апреля в 01:01
          Что-то сдаёт Атлетико в последнее время.
          eleven LC
          eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          26 апреля в 00:40
          Реал сам себе проиграл чемпионат
          Будем болеть за победу в лч-это всё окупит!
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Van Vanovich (раскрыть)
          26 апреля в 00:39
          Да чего уж там. Валенсия давно уже не та. Атлетико тоже выдох, судя по последним играм. Против Реала Барсе не нужно играть. Леванте и Эйбар тоже уже не те, что были раньше, а Гранада тем более.
          В Испании на данный момент только Барса на ходу.
          Но надеюсь, что всё поменяется.
          БАРСА месси
          БАРСА месси
          26 апреля в 00:38
          Барселона не упусти чемпионство
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          26 апреля в 00:36, ред.
          Вот это Реал Мадрид упустил шансы выйти на первое место в играх с Хетафе и с Бетисом!((
          Травмы и дождливые погоды лишили Реал 4 очков. А ещё двух очков лишил судья, в игре против Атлетико! Плюс ещё проигранный домашний матч против Леванте, тоже, абсолютно судейский матч был.
          Александр Андреев 3
          Александр Андреев 3 ответ Van Vanovich (раскрыть)
          26 апреля в 00:32
          валенсия слаба
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100