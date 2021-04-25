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2 : 1
завершен
25 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 116.7 - 448
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.2
Средний возраст: 25.4 - 27.9
Средний рост: 181.5 - 181.5
Легионеров: 0 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Сан Мамес Баррия
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
|Беренгер Алехандро
|1:0
|8’
|77’
|1:1
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Савич Стефан
ассистент Карраско Янник
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Мартинес Иньиго
ассистент Гомес Ибаи
|2:1
|86’
|11’
|Льоренте Маркос
|Санджет Ойхан
|44’
|Венседор Унаи
|61’
|Дани Гарсия
|66’
|81’
|Торрейра Лукас
|Лопес Унаи
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леке Иньиго
|Капа Андер
|46’
|59’
|Суарес Луис
|Ньигес Сауль
|59’
|Лемар Тома
|Эррера Эктор
|59’
|Фелиш Жоау
|Триппьер Киран
|65’
|Торрейра Лукас
|Корреа Анхель
|Уильямс Иньяки
|Вильялибре Асьер
|71’
|Весга Микель
|Венседор Унаи
|71’
|74’
|Эрмосо Марио
|Лоди Ренан
|Лопес Унаи
|Санджет Ойхан
|75’
|Гомес Ибаи
|Беренгер Алехандро
|82’
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|11
|Удары по воротам
|14
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|3
|Удары в створ
|3
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|20
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|11
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|1
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|2
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В противном случае Барса не достоина чемпионства, сам болею за Барсу
Но после вчерашнего второго тайма недоволен их игрой и настроем на игру..
Вообщем будет весело в Ла лиге
В противном случае Барса не достоина чемпионства, сам болею за Барсу
Но после вчерашнего второго тайма недоволен их игрой и настроем на игру..
Вообщем будет весело в Ла лиге
Играют все свои воспитанники и дероут Мадридцев , где всего три испанца .
Играют все свои воспитанники и дероут Мадридцев , где всего три испанца .
Но если футбольный Бог не уснул там на небесах Барселона в свою очередь тоже должна споткнуться. У Реала один выход - финал Лиги Чемпионов.
Но если футбольный Бог не уснул там на небесах Барселона в свою очередь тоже должна споткнуться. У Реала один выход - финал Лиги Чемпионов.
Руководство Атлетико будут полными лузерами, если продлят с ним дорогуший контракт, который он уже давно не достоин.
Руководство Атлетико будут полными лузерами, если продлят с ним дорогуший контракт, который он уже давно не достоин.
Будем болеть за победу в лч-это всё окупит!
Будем болеть за победу в лч-это всё окупит!
В Испании на данный момент только Барса на ходу.
Но надеюсь, что всё поменяется.
В Испании на данный момент только Барса на ходу.
Но надеюсь, что всё поменяется.
Травмы и дождливые погоды лишили Реал 4 очков. А ещё двух очков лишил судья, в игре против Атлетико! Плюс ещё проигранный домашний матч против Леванте, тоже, абсолютно судейский матч был.
Травмы и дождливые погоды лишили Реал 4 очков. А ещё двух очков лишил судья, в игре против Атлетико! Плюс ещё проигранный домашний матч против Леванте, тоже, абсолютно судейский матч был.