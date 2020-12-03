В 23 Василь Никола Спасений: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 20 Абу Ханна Хоэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 21 Иванисеня Дмитрий Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 70 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 45 Фаворов Денис Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 97 Андрейс Циганикс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 28 Громов Артем Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 89

П 7 Кочергин Владислав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 27 Назарина Егор Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 80 Юрченко Владлен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 11 Гладкий Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 81

П 22 Кабаев Владислав Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 53 Матсапура Дмитрий

В 30 Шевченко Никита

З 34 Агапов Максим

П 47 Пиддубный Дмитрий

Н 43 Алиференко Данил

Н 90 Аллахяр Сайядманеш Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

Н 50 Гринь Сергей

Н 8 Лунев Максим