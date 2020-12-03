|Заря
|1:0
|Лестер Сити
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1 : 0
завершен
03 декабря 2020, 20:55
четверг
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Стадион Славутич-Арена (Запорожье)
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Аллахяр Сайядманеш
ассистент Фаворов Денис
|1:0
|84’
|Андрейс Циганикс
|32’
|42’
|Перейра Рикарду
|45+1’
|Ихеаначо Келечи
|58’
|Менди Нампалис
|Назарина Егор
|74’
|87’
|Фофана Уэсли
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|17’
|Фофана Уэсли
|Союнджу Чаглар
|46’
|Томас Люк
|Перейра Рикарду
|56’
|Менди Нампалис
|Ндиди Вилфрид
|56’
|Фукс Кристиан
|Морган Уэс
|78’
|Мэддисон Джеймс
|Прат Деннис
|Аллахяр Сайядманеш
|Гладкий Александр
|81’
|Перович Михайло
|Громов Артем
|90+3’
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|13
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|4
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Вот это Заря выдала. С победой соседей! Нашим скрепам остаётся только завидовать. ))
Вот это Заря выдала. С победой соседей! Нашим скрепам остаётся только завидовать. ))