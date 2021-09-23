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Кадис - Барселона
Гранада - Реал Сосьедад
Осасуна - Бетис

Протокол матча Кадис против Барселона

Кадис Логотип футбольный клуб Кадис 0:0 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Кадис
0 : 0
завершен
23 сентября 2021, 23:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2
Средний возраст: 27.2 - 25.2
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Барселона
Испания. Примера 2021/2022, 6 тур
Стадион Рамон де Карранса (Кадис), зрителей: 12179
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.994.271.60
Фонбет 6.70 4.60 1.48
Мелбет 7.72 4.62 1.46
1XBET 6.90 4.58 1.53
BetBoom 7.37 4.12 1.49
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    40' Хименес Фальи (3) уходит с поля, Йонссон Йенс (2) вышел на поле
     
    46' Хименес Альваро (11) уходит с поля, Сальва Санчес (7) вышел на поле
     
    2
    57' Арсамендия Сантьяго (19) уходит с поля, Переа Альберто (10) вышел на поле
    57' Негредо Альваро (18) уходит с поля, Лозано Энтони (9) вышел на поле
     
    68' Ароян Вараздат (5)
     
    79' Карселен Исаак (20) уходит с поля, Акапо Карлос (15) вышел на поле
     
    88' Акапо Карлос (15)
     
    90' Аларкон Томас (12)
     
    46' Демир Юсуф (11) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    61' Де Йонг Френки (21)
     
    2
    65' Де Йонг Френки (21)
    65' Роберто Серхи (20)
     
    68' Де Йонг Люк (17) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
     
    73' Гави (30) уходит с поля, Гонсалес Николас (28) вышел на поле
     
    80' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Пуч Рикард (6) вышел на поле
     
    2
    90+6' Бускетс Серхио (5)
    90+7' Тренеру Куман Рональд
    Наказания
    61’ Де Йонг Френки
    65’ Де Йонг Френки
    65’ Роберто Серхи
    Ароян Вараздат 68’
    Акапо Карлос 88’
    Аларкон Томас 90’
    90+6’ Бускетс Серхио
    90+7’ Тренеру Куман Рональд
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Йонссон Йенс Хименес Фальи 40’
    Сальва Санчес Хименес Альваро 46’
    46’ Роберто Серхи Демир Юсуф
    Переа Альберто Арсамендия Сантьяго 57’
    Лозано Энтони Негредо Альваро 57’
    68’ Коутиньо Филиппе Де Йонг Люк
    73’ Гонсалес Николас Гави
    Акапо Карлос Карселен Исаак 79’
    80’ Пуч Рикард Дест Сержиньо
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 6
    		2 Удары в створ 2
    		16 Фолы 8
    		4 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		32% Владение мячом 68%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    25 сентября в 09:37
    А при Роселе не зарабатывал ?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    24 сентября в 18:36
    Им повезло, что они вообще ничего не пропустили и не проиграли! Да, нет Месси, нет побед:(
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    24 сентября в 14:21
    Я же говорю, что при Бартомеу клуб зарабатывал, а не сам президент.
    lobsterdam
    lobsterdam
    24 сентября в 13:19
    срочно нужно обшарить Латинскую Америку и отыскать нового Месси! Иначе - путь в Сегунду!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    24 сентября в 11:10
    Спартак и Арсенал уже 20 лет без побед )
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
    24 сентября в 11:04
    Как говорил Вицин: Морды у нас у всех хороши))
    Но тренер должен общаться с каждым, а не делить игроков. Простой пример, Пьянич жаловался на отсутствие общения с тренером, наверняка там найдётся ещё несколько игроков. Я уверен, что по потенциалу Барса способна бороться за титул в Испании, но их нужно раскрыть. Нужен тренер!
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    24 сентября в 10:57
    Странная тенденция деградации бывших лидирующих клубов пошла, в Англии Арсенал, в Италии Ювентус, Испания - Барса, в России Спартак. Ужас че творится, как по сговору. Передел власти идёт чтоль
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ barcamilan (раскрыть)
    24 сентября в 10:57
    Будущие звёзды, надеюсь) В свое время Хави, Иньеста, Пуйоль также начинали.
    Tostao
    Tostao
    24 сентября в 10:28
    Назначение Кумана было большой ошибкой.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    24 сентября в 10:11
    Куман наверно всё
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ abrek123 (раскрыть)
    24 сентября в 08:40
    Гризманн же уже в Атлетико
    DXTK
    DXTK
    24 сентября в 08:34
    ну тут все ясно, сливают кумана, .......... ждем пирло мартинеса анри коку
    h8you
    h8you ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    24 сентября в 08:28
    футбол цикличен
    barcamilan
    barcamilan
    24 сентября в 08:14
    убрать кумана к чертям, играют гави, нико, демир, блин, кто они ваще?
    SHMEL258
    SHMEL258
    24 сентября в 07:57
    Ну что, Куман Гоу Хоум?
    RaulReal
    RaulReal ответ abrek123 (раскрыть)
    24 сентября в 07:56
    Все надеются на Гризмана, вот еще Кройф и Пуйол вернутся с молодежки и тогда барсу никто не остановит
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ abrek123 (раскрыть)
    24 сентября в 07:31
    Гризман и Коутиньо ? Видно как ты футбол смотришь ))
    lotsman
    lotsman
    24 сентября в 07:13, ред.
    Что то с Барсой не в порядке.
    Vorobei
    Vorobei ответ abrek123 (раскрыть)
    24 сентября в 07:12
    Ну главное что бы Гризман тошил барсуков )))
    sir_Alex
    sir_Alex
    24 сентября в 07:07
    Отскочили, шо ле?
    mihaluch
    mihaluch
    24 сентября в 07:05
    Не смотря на все невзгоды Барса ещё может выкрутится.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    24 сентября в 06:58
    Не вижу совершенно сильного состава у Барселоны. Бускетс, Агуэро и Пике - пенсионеры, Дембеле и Коутиньо занимаются чем угодно, только не в футбол играют, а Гризманн вообще за Барселону не играет. А каком сильном составе речь идёт? Да состав Эвертона сильнее.
    Бездарное предыдущее руководство каталонцев поставило клуб на край пропасти. Учитывая проблемы с составом, отсутствие толкового тренера, финансовые проблемы и всё остальное, то Барселона скорее упадёт в эту яму, нежели выкарабкается.
    Очень жаль, что великие клубы страдают из-за некомпетентных руководителей. Милан, Интер, Арсенал...теперь вот Барселона. Желаю каталонцам поскорее выкарабкаться и вновь засиять на футбольном небосклоне.
    нечитайло
    нечитайло
    24 сентября в 06:34
    Барса приносит очередной под ем бабла
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ allemz (раскрыть)
    24 сентября в 06:20
    Ну да ,у одного из самого популярного клуба без Бартамеу ее бы до бы спонсоров .Открой всех спонсоров барсы ,и посмотри кто с ними контракты подписывал ,и ты удивиться что Бартамеу сам ни одну сделку не провел )
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    24 сентября в 06:19
    Вот вы угараете а причем тут Бартамеу ? Понимаете ,когда вот мю показывает большие доходы без титулов ,вот там руководство зарабатывает ,но когда у вас лучший игрок мира ,куча побед и огромная популярность ,спонсоры сами в очередь становятся .Причем тут он ? Если многие контракты заключены были 10 лет назад ,когда Бартамеу секретарем у Роселя работал
    ABir
    ABir
    24 сентября в 05:50
    Похоже в этом сезоне Барса не составит конкуренции Реалу
    протон
    протон
    24 сентября в 03:31
    уволят уже на днях.
    зигзаг
    зигзаг
    24 сентября в 02:43
    Луис Энрике выжмал все из той лучшей команды в истории. И после его ухода Барсы как будто уже не было.
    Сейчас на поле ужас, тренер вообще мрак.
    протон
    протон
    24 сентября в 02:41, ред.
    вот ВЫ сами как считаете, Барселона которая не умеет обыграть Кадис?) до чего Барса дошла, думаю напишу статью почему , и как так вышло..
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
    24 сентября в 02:32
    Ты прав, что при Бартомеу клуб прилично зарабатывал.
    Но.. эти доходы Бартомеу и его команда просто слила в унитаз. Очень важно правильно распоряжаться деньгами. Были просто нереальные зп у игроков. После ухода Неймара Барселона была в панике) сразу стали пересматривать контракты оставшихся игроков. Бешеные деньги платили Месси.
    А про трансферы я вообще молчу🤦‍♂️ это тихий ужас.
    222 млн от продажи Неймара не принесли никакой пользы. На Коута, Дембеле и Гризмана потратили около 400 млн и это не считая зп) и таких историй куча!
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