|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
А что сейчас.. никогда бы не подумал, что столь успешный клуб скатится до такого уровня.
Я думал, что Гаспар самый худший президент клуба.. но нет, Бартомеу его переплюнул во всем, и практически полностью уничтожил клуб. Это как обезьяна, которой доверили гранату)
А что сейчас.. никогда бы не подумал, что столь успешный клуб скатится до такого уровня.
Я думал, что Гаспар самый худший президент клуба.. но нет, Бартомеу его переплюнул во всем, и практически полностью уничтожил клуб. Это как обезьяна, которой доверили гранату)