В 1 Тер Штеген Марк-Андре Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 97

З 4 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 75 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 97

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 80

З 22 Мингеса Оскар Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 97

З 3 Пике Жерар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 58 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 97

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 97

П 30 Гави Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 73

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 65

Н 17 Де Йонг Люк Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 68

Н 11 Демир Юсуф Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 24 Гарсия Эрик

З 15 Ленгле Клеман

З 20 Роберто Серхи Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 52

З 23 Умтити Самюэль

П 28 Гонсалес Николас Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 24

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

П 6 Пуч Рикард Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17

Пропускают

(Н) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.07.21 Агуэро Серхио (Н) - Травма икроножной мышцы

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Альба Жорди (З) - Мышечная травма

(З) - Травма спины

Не играл с 20.09.21 , с ним 1 из 12 очков в нац. чемпионате Бальде Алехандро (З) - Травма спины

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена

(П) - Мышечная травма

Не играл с 29.09.21 , с ним 4 из 12 очков в нац. чемпионате Педри (П) - Мышечная травма