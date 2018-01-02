Гвардиола сообщил, что Де Брюйне будет играть, превозмогая боль

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил травму в самой концовке встречи с «Кристал Пэлас» и покинул поле на носилках. Несмотря на это, бельгиец попал в стартовый состав «горожан» в матче 22-го тура АПЛ с «Уотфордом». Рулевой манчестерского коллектива Хосеп Гвардиола сообщил, что это было решение самого футболиста:

«Мы общались с Кевином, он все повторял: „Я хочу играть. Я хочу играть. Мне больно, но я хочу играть“. Вернулся из Испании Давид Сильва. Безусловно, нам нужны все игроки. Хорошо, когда они возвращаются».