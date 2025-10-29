«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761756040

вчера, 19:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 31 октября 2025 года.

«Аугсбург»

Команда переживает не лучший отрезок сезона, о чем можно судить по результатам последних туров чемпионата Германии. «Аугсбург» располагается лишь на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги и набрал семь очков, что на три пункта больше, чем в зоне вылета. Тем не менее, в игре на своем поле с «Боруссией» у нынешнего «Аугсбурга» вряд ли будут хорошие шансы зацепиться хотя бы за ничью.

Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражениями на своем поле от «Бохума» (0:1) и «РБ Лейпцига» (0:6).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд проводит очень сложные поединки в последнее время, но почти во всех сумела дожать соперника. В чемпионате Германии «шмели» идут на четвертом месте с 17 баллами и проигрывают лидеру уже семь пунктов. В игре с «Аугсбургом» гости считаются фаворитами, однако нельзя недооценивать соперника, который в отчаянии может создать проблемы фавориту и даже забрать у него очки.

28 октября «Боруссия» Дортмунд обыграла по пенальти «Айнтрахт» (2:1) в кубке Германии, а ранее вырвала победу на последних минутах у «Кельна» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аугсбург» – 4.6

Ничья – 4.3

Победит «Боруссия» Дортмунд — 1.65

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» проиграл шесть из десяти домашних встреч во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что матч будет напряженный и хозяева смогут создать проблемы сопернику, но победа все равно останется за гостями.