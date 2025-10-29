«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 31 октября 2025 года.
«Аугсбург»
Команда переживает не лучший отрезок сезона, о чем можно судить по результатам последних туров чемпионата Германии. «Аугсбург» располагается лишь на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги и набрал семь очков, что на три пункта больше, чем в зоне вылета. Тем не менее, в игре на своем поле с «Боруссией» у нынешнего «Аугсбурга» вряд ли будут хорошие шансы зацепиться хотя бы за ничью.
Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражениями на своем поле от «Бохума» (0:1) и «РБ Лейпцига» (0:6).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд проводит очень сложные поединки в последнее время, но почти во всех сумела дожать соперника. В чемпионате Германии «шмели» идут на четвертом месте с 17 баллами и проигрывают лидеру уже семь пунктов. В игре с «Аугсбургом» гости считаются фаворитами, однако нельзя недооценивать соперника, который в отчаянии может создать проблемы фавориту и даже забрать у него очки.
28 октября «Боруссия» Дортмунд обыграла по пенальти «Айнтрахт» (2:1) в кубке Германии, а ранее вырвала победу на последних минутах у «Кельна» в чемпионате (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Аугсбург» – 4.6
- Ничья – 4.3
- Победит «Боруссия» Дортмунд — 1.65
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» проиграл шесть из десяти домашних встреч во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что матч будет напряженный и хозяева смогут создать проблемы сопернику, но победа все равно останется за гостями.