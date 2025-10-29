«Хетафе» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761757496

вчера, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона», который состоится 31 октября 2025 года.

«Хетафе»

«Хетафе» играет успешными и провальными отрезками, но такое выступление позволяет занимать на данный момент лишь десятое место. В активе клуба 14 баллов, и он уступает сразу трем соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с одним из аутсайдеров Ла Лиги от хозяев будут ожидать качественной игры, которая будет подкреплена результатом.

Два последних матча «Хетафе» завершились разгромом в кубке Испании над «Интер де Вольдеморо» (11:0) и минимальной выездной победой с «Атлетик» Бильбао (1:0).

«Жирона»

«Жирона» старается исправиться за провал в начале сезона и проиграл лишь одну игру из шести последних, но часто играет вничью. На данный момент клуб все еще идет на последнем месте с семью баллами, но от 17 безопасного места отстает всего на два пункта. Победа при определенных обстоятельствах может и вовсе вывести коллектив из зоны вылета.

28 октября «Жирона» обыграла лишь в дополнительное время «Констанцию» (3:2) в дополнительное время, а 25 числа команда сыграла вничью с «Реал Овьедо» (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Хетафе» – 2.15

Ничья – 2.95

Победит «Жирона» — 4

Статистика

«Хетафе» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде

Клубы обменялись тремя победами в шести последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Хетафе», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что хозяева смогут набрать три очка в игре с «Жироной», которую многие уже списали в этом сезоне.