Парагвай на ЧМ-58: самые чёткие фото парагвайцев, но сделаны они были на тренировочной базе

Если помните, то я несколько раз сетовал, что нет ни единого чёткого фото парагвайцев во время ЧМ -58. Например, в коллекции известного фотоагентства GI среди почти полутора тысяч снимков о турнире в Швеции я не наткнулся ни на один с участием парагвайского футболиста.

И вот буквально пару дней назад мне в личку в соцсети человек из Лондона прислал пять фото парагвайцев во время мундиаля. Фото бытовые, где-то на базе, с сумками, с девчонками — в общем на расслабоне.

Погуглил одно из присланных фото и обнаружил сайт шведской газеты города Эскилстуна, где была статья о пребывании сборной Парагвая на их земле во время ЧМ -58. И масса фото местного фотографа.

Сегодня эти фото хранятся в городском музее Рольфа Бергстрёма — так звали фотографа.

Два первых матча на мундиале парагвайцы сыграли в городе Норчёпинге. Третий матч против Югославии был запланирован на 15 июня в городе Эскилстуне на местном стадиончике Тунаваллен. В тот же день (и в то же время) в другом городе Эребру встречались Франция и Шотландия.

Ситуация в группе перед 3-м туром была такая:

Югославия — 3 очка,

Франция — 2 очка,

Парагвай — 2 очка,

Шотландия — 1 очко.

Выйти в плей-офф могли любые 2 из 4 команд.

Ситуация в 3-м туре в этой группе знаменательна тем, что оба матча состоялись в городах, где ни до, ни после этого не было сыграно ни одного матча мундиаля.

Это в истории Кубка мира так называемые города одного матча. И эти два шведских города стали последними в истории Кубка мира с таким показателем.

Вообще-то на ЧМ -58 было 3 таких города: в день открытия мундиаля в городе Уддевалла состоялся матч Бразилия — Австрия, также единственный матч в этом городе на турнире.

Всего с 1934 по 1958 годы зафиксировано 12 таких городов, 12 стадионов. Для справедливости следует сказать, что на ЧМ -66 всего один матч был сыгран на лондонском стадионе Уайт Сити. Но Лондон ведь никак не назовёшь городом одного матча.

После Норчёпинга парагвайцы перебрались в Эскилстуну. Вернее, поселились они в 9 км от города на берегу озера в отеле под названием Sundbyholms Slott, т.е. Сундбюхольмский ЗАмок.

Вот туда-то и приехал фотограф Рольф Бергстрём. Только вот из газетной статьи с массой его фото не совсем понятно, когда он посетил то местечко — до матча с Югославией или после?

На некоторых фото игроки гоняли двухсторонку, основной состав был в привычных футболках с бело-красными полосами, т.е. по всей форме одетые. Возможно, для съёмки оделись.

Подписи к фото в основном все стандартные — «Парагвай возвращается домой» или «Парагвай в рамках плана действий на Тунаваллене». Если в кадре был сам Бергстрём, то и было написано, что он показывает парагвайцам снятые кадры — цифровая что ли у него уже была камера от фирмы Hasselblad? Или саму камеру разглядывали.

Есть два цветных фото. Одно — это вид на гостиницу со шведскими и парагвайским флагами. И группа разместившихся на зелёной лужайке парагвайцев со шведским архитектором Свеном Тунелиосом, известный был человек в регионе. Фамилия шведа, конечно, написано под фото.

Возможно, фото сделаны в два приезда — до и после матча с Югославией.

Но сначала немного о самом матче, вернее о фото с игроками перед матчем. До сих пор неверно подписаны фамилии парагвайских игроков под их фото во многих источниках.

Стадион Тунаваллен был расположен близко с многоэтажными домами, вот вид сверху и на стадион, и на дома:

А вот и фото строя парагвайцев перед тем матчем, с теми самыми домами:

А здесь ещё и арбитры:

Вид с другого фланга этого строя из 25 человек:

Ну, не 25, а 20: трёх арбитров и двух парагвайцев в кадр «не взяли».

Матч завершился вничью 3:3, что совсем не устроило парагвайцев — с одной победой и одной ничьей они были вынуждены паковать чемоданы.

А чемоданы были как раз в замке, на берегу озера Меларен.

Вот так в то время выглядела резиденция парагвайской делегации:

Один из флагов — это от Технической школы Эскилстуна, которая, вероятно, на время мундиаля отдала площади для гостей.

А вот и второе цветное фото с архитектором, на лужайке:

Некоторых игроков можно узнать. Рядом с архитектором в белой рубашке лежит Луис Джини. Далее распознаются лица Дарио Сеговия и Игнасио Ачукарро. Спиной к нам в коричневом свитере, скорее всего, Бениньо Пенайо. А вот человек в синем тренировочном костюме с надписью Paraguay вызвал затруднения. Вполне может быть, это Агустин Миранда, который совсем редко попадал в кадр не только в этой фотосессии, но и вообще. Понятное дело, что лежащего в клетчатой рубахе я не назову. Это мог бы сделать Луис Джини, дай Бог ему здоровья, но он (вернее его внучатая племянница) не выходит на связь. 31 октября Луису Джини должно исполниться 90 лет.

А далее будут только чёрно-белые снимки.

Сначала те, подпись к которым гласит «Парагвай в рамках плана действий на Тунаваллене».

Капитан команды Эдельмиро Аревало продемонстрировал на камеру свой удар правой ногой:

А затем парагвайцы поиграли в футбол:

В основе мы видим Флоренсио Амарилью (лицо почти закрыто рукой) и Хорхе Ромеро. В дубле распознаются Клаудио Лескано и, очевидно, Сеговия.

Следующий кадр:

По мячу ударил №10 — это Кайетано Ре. Рядом с ним, скорее всего, опять Сеговия. А крайний слева в тёмной футболке — это, вероятно, Луис Сантос Сильва.

Ещё кадр с двухсторонки:

Слева ясно видим Сальвадора Вильяльбу, игрока основы. За мяч борется Ачукарро и тот же Сильва.

Пара кадров есть с самим фотографом:

В кадр слева попал Ачукарро. А с Рольфом Бергстрёмом общаются Луис Сантос Сильва и Оскар Агилера. Если помните фото в Ватикане, то Агилера на одном из них был с фотоаппаратом в руках — фотограф, знал, что спросить, что посмотреть.

На втором кадре с фотографом уже другие интересуются содержимым аппарата или уже результатами его работы, не понятно:

Элихио Эчагуэ приник к визору. А Кайетано Ре готов также заглянуть в эту оптику.

Остальные снимки идут под заголовком «Парагвай возвращается домой». Но я бы оставшиеся разделил на две части.

«Пакуем чемоданы» — это как раз то, что надо:

Бениньо Хильберто Пенайо и Луис Джини заняты укладыванием чемодана. Второй вариант, они же:

На крыльце номера 10 стояли трое с сумками:

Элихио Эчагуэ, Эдельмиро Аревало и Антонио Корралес, массажист.

Есть и второй вариант, и вновь они же:

В своей комнате собирал вещи и Хосе Рауль Авейро, также два кадра:

Чемоданы закончились. Остались прощания и расставания.

В подписях к фото на шведском сайте есть фраза: «На некоторых изображениях (что вполне вероятно) шведские девушки».

Да, были две дивчины, были и прощания, и поцелуи.

От 21-летнего Ачукарро и 22-летнего вратаря Рамона Майеррегера не отставал и 35-летний доктор Тулио Мануэль Кирос, в тёмных очках.

И этих на скамейке сняли в нескольких вариантах.

Кто-то светловолосый(ая), явно из местных, был и ещё на скамейке.

В руках у Майереггера что-то такое этакое — не понятно что, на фотоаппарат мало похоже.

Потом «солировал» Кайетано Ре:

Всё. Пора домой. Через Бразилию.

А в Бразилии в аэропорту Кайетано Ре ел мороженое и вспоминал, поди, о шведке:

Понятно «откуда у парня "шведская” грусть»…

Луис Сантос Сильва не был отягчён никакими грустными воспоминаниями…

Практически со всеми 22 футболистами и членами делегации Парагвая я вас познакомил подробно. Так, к сожалению, и не дождался я от внука Сальвадора Вильяльбы хороших фото, портретных. Вильяльба сыграл на мундиале во всех 3 матчах, полузащитник. Он был самым возрастным из 11 игроков Парагвая в каждом матче. Во время турнира ему уже было 30 лет.

Ну, вот нет ни одного чёткого фото Вильяльба. В представленных выше снимках он мелькнул в кадре. Узнаваем в силу своей причёски, но нет ни портрета его, нет и архивных документов с его фото хотя бы в 17-летнем возрасте.

Знаем лишь даты жизни Сальвадора Вильяльбы: родился 20 ноября 1927, а умер в возрасте 94 лет, 25 декабря 2021 года.

Давайте вспомним ещё раз общее фото парагвайской делегации в Ватикане (тем паче упоминали о нём сегодня):

Тут приведены имена всех — и кто был в кадре, и кого не было. Есть и фотоаппарат в руках у Агилеры. Есть и Сальвадор Вильяльба, и Луис Сантос Сильва, о которых практически раньше не говорили. Есть история. Будет, что вспомнить… Есть кого вспомнить…

Пока готовил статью, получил печальное известие из Парагвая. Ушёл из жизни мой знакомый Альберто Кандия, 69 лет, журналист, историк. Это именно он, можно сказать, открыл мне глаза на всяческие нелепицы, описки и ошибки в интернете по поводу игроков сборной Парагвая на ЧМ -30. С его помощью я идентифицировал всех парагвайцев на первом мундиале. Только недавно переписывался с Альберто, в начале сентября.

Альберто рассказывал мне про русских офицеров-эмигрантов в Парагвае после Октябрьской революции. Некоторые из них стали выдающимися людьми в Парагвае, их именами названы улицы, поставлены памятники. Его отец военный, учился у русского профессора математики, генерала Парагвайской армии Степана Высоколяна. Парагвайцы чтят русского, генерала Ивана Беляева, который был и лингвистом, и картографом, и военачальником. Всю жизнь отец Альберто Кандия очень хорошо относился в русским, к России. Как и сам Альберто.

Покойся с миром! Q.E.P.D.