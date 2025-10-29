Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

ЦСКА – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:51
ЦСКА – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «ЦСКА» – «Пари НН», который состоится 31 октября 2025 года.

ЦСКА

Команда не смогла удержать лидерство в РПЛ, но сейчас находится на расстоянии двух очков от него. «Армейцы» идут на третьем месте с 27 баллами и уступают «Краснодару», который набрал уже 29 пунктов. В домашней игре с последней командой турнирной таблицы от хозяев ждут победы и возможного повышения турнирной таблице в случае осечки конкурентов.

Два последних матча ЦСКА обыграл на своем поле «Крылья Советов» (1:0) и успехом с «Акроном» (3:2).

«Пари НН»

«Пари НН» не может выиграть с середины сентября и большинство последних матчей были проиграны. Коллектив из Нижнего Новгорода набрал семь очков и занимает последнее место, однако в игре с ЦСКА набрать очки вряд ли удастся, судя по мнению экспертов и прогнозистов. Даже ничья будет успехом для гостей и большим провалом для «армейцев», которые в этом году готовы побороться за чемпионство.

26 октября «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), а 22 числа крупно проиграл на выезде «Ростову» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит ЦСКА– 1.4
  • Ничья – 4.9
  • Победит «Пари НН» — 7.7

Статистика

  • «Пари НН» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл восемь из десяти последних поединков на своем стадионе
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

Поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч не будет слишком сложным для ЦСКА и хозяева одержат уверенную победу над соперником в 2-3 мяча.

 
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:56
Коняшки конечно могут начудить, но проиграть не должны....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 