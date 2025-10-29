ЦСКА – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761756719

вчера, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ « ЦСКА » – «Пари НН», который состоится 31 октября 2025 года.

ЦСКА

Команда не смогла удержать лидерство в РПЛ , но сейчас находится на расстоянии двух очков от него. «Армейцы» идут на третьем месте с 27 баллами и уступают «Краснодару», который набрал уже 29 пунктов. В домашней игре с последней командой турнирной таблицы от хозяев ждут победы и возможного повышения турнирной таблице в случае осечки конкурентов.

Два последних матча ЦСКА обыграл на своем поле «Крылья Советов» (1:0) и успехом с «Акроном» (3:2).

«Пари НН»

«Пари НН» не может выиграть с середины сентября и большинство последних матчей были проиграны. Коллектив из Нижнего Новгорода набрал семь очков и занимает последнее место, однако в игре с ЦСКА набрать очки вряд ли удастся, судя по мнению экспертов и прогнозистов. Даже ничья будет успехом для гостей и большим провалом для «армейцев», которые в этом году готовы побороться за чемпионство.

26 октября «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), а 22 числа крупно проиграл на выезде «Ростову» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит ЦСКА – 1.4

– 1.4 Ничья – 4.9

Победит «Пари НН» — 7.7

Статистика

«Пари НН» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА выиграл восемь из десяти последних поединков на своем стадионе

выиграл восемь из десяти последних поединков на своем стадионе Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз