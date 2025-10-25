«Астон Вилла» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Манчестер Сити», который состоится 26 октября 2025 года.
«Астон Вилла»
Судя по последним результатам, команда из Бирмингема справилась с кризисом в начале сезона и вновь набирает очки в АПЛ. Правда серия побед команды была прервана неудачей в еврокубках, но это не должно сильно повлиять на «Астон Виллу». На данный момент коллектив идет на 11 месте с 12 баллами, но от зоны еврокубков его отделяет всего три очка. На своем поле они попробуют переиграть «Манчестер Сити», но стоит учитывать, что «горожане» также находятся в отличной физической форме.
23 октября «Астон Вилла» неожиданно проиграла в Лиге Европы «Гоу Эхед Иглс» (1:2), а 19 числа в АПЛ на выезде одолела «Тоттенхэм» (2:1).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» без особых проблем справился со своим соперником в Лиге чемпионов и теперь вновь фокусирует все свое внимание на чемпионате Англии. «Горожане» сейчас занимают лишь третье место с 16 баллами и отстает на три пункта от лидера при равном количестве сыгранных матчей. Только победа позволит гостям остаться в борьбе за лидерство, ведь у конкурентов в этом туре более легкие встречи, которые они выиграют с большой вероятностью.
21 октября «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Вильярреал» в Лиге чемпионов (2:0), а ранее в АПЛ оказался сильнее «Эвертона» (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Астон Вилла» – 4.3
- Ничья – 4
- Победит «Манчестер Сити» — 1.75
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах
- «Манчестер Сити» проиграл на выезде всего один матч из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива находятся в неплохой форме и вполне могу продемонстрировать результативный поединок.