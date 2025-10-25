«Астон Вилла» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761418728

вчера, 21:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Манчестер Сити», который состоится 26 октября 2025 года.

«Астон Вилла»

Судя по последним результатам, команда из Бирмингема справилась с кризисом в начале сезона и вновь набирает очки в АПЛ . Правда серия побед команды была прервана неудачей в еврокубках, но это не должно сильно повлиять на «Астон Виллу». На данный момент коллектив идет на 11 месте с 12 баллами, но от зоны еврокубков его отделяет всего три очка. На своем поле они попробуют переиграть «Манчестер Сити», но стоит учитывать, что «горожане» также находятся в отличной физической форме.

23 октября «Астон Вилла» неожиданно проиграла в Лиге Европы «Гоу Эхед Иглс» (1:2), а 19 числа в АПЛ на выезде одолела «Тоттенхэм» (2:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» без особых проблем справился со своим соперником в Лиге чемпионов и теперь вновь фокусирует все свое внимание на чемпионате Англии. «Горожане» сейчас занимают лишь третье место с 16 баллами и отстает на три пункта от лидера при равном количестве сыгранных матчей. Только победа позволит гостям остаться в борьбе за лидерство, ведь у конкурентов в этом туре более легкие встречи, которые они выиграют с большой вероятностью.

21 октября «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Вильярреал» в Лиге чемпионов (2:0), а ранее в АПЛ оказался сильнее «Эвертона» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Астон Вилла» – 4.3

Ничья – 4

Победит «Манчестер Сити» — 1.75

Статистика

«Астон Вилла» выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл на выезде всего один матч из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива находятся в неплохой форме и вполне могу продемонстрировать результативный поединок.