«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогнозы и ставка от БК Pinnacle

1761416292

вчера, 21:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас», который состоится 26 октября 2025 года.

«Арсенал»

«Арсенал» укрепляет свое лидерство в АПЛ и Лиге чемпионов, ведь в европейском турнире выиграл все свои три матча, как еще три команды. В чемпионате Англии «канониры» занимают первое место с 19 баллами и на два пункта опережают «Сандерленд», но имеют нынешнюю игру в запасе. Победа в этой игре гарантирует хозяевам единоличное первое место в таблице АПЛ , к чему они и стремятся.

21 октября «Арсенал» разгромил на своем поле «Атлетико» в Лиге чемпионов (4:0), а 18 числа на выезде переиграл «Фулхэм» (1:0).

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб неплохо себя показывал в нынешнем сезоне, даже с учетом потери лидеров, однако в последних матчах результаты заметно стали хуже. Сейчас «Кристал Пэлас» располагается на девятом месте с 13 баллами и уступает один пункт сразу двум соперникам. Гости понимают, что остановить такой «Арсенал» будет чрезвычайно сложно, но в глубине души надеются хотя бы на ничейный результат.

23 октября «Кристал Пэлас» проиграл « АЕК Ларнака» (0:1) в Лиге конференций, а 18 числа сыграл вничью с «Борнмутом» в АПЛ (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 1.4

Ничья – 4.7

Победит «Кристал Пэлас» — 7.8

Статистика

«Арсенал выиграл шесть из семи последних домашних матчей и пропустил лишь в одной встрече

„Кристал Пэлас“ выиграл четыре из десяти поединков в основное время

Три последних матча между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Поставить на вариант „обе забьют“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что матч будет интересный и „Арсенал“ обязан побеждать, но на обмен голами предлагаю очень хороший коэффициент.