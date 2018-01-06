Линекер: «Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил сменил „Ливерпуль“ на „Барселону“»

Футбольный эксперт Гари Линекер с иронией прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».
«Это правда возмутительно, что игрок в самом расцвете сил захотел перейти из „Ливерпуля“ в „Барселону“», — написал Линекер в своем «твиттере».
В комментариях один из фанатов напомнил Линекеру, что он и сам в 1986 году перешел в «Барсу» в ранге лучшего снайпера чемпионата Англии и победителя Кубка обладателей кубков в составе «Эвертона».
«Черт, так я и сделал», — ответил Линекер.
Чемпион Испании (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
Обладатель Суперкубка Испании: 2016
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
Маскерано.
Чемпион Испании (4): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (3): 2011, 2013, 2016
Победитель Лиги Чемпионов УЕФА (2): 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2011, 2015
Смогли бы они, выиграть вот эти трофеи с Ливерпулем?
Чемпион Испании (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
Обладатель Суперкубка Испании: 2016
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
Маскерано.
Чемпион Испании (4): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (3): 2011, 2013, 2016
Победитель Лиги Чемпионов УЕФА (2): 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2011, 2015
Смогли бы они, выиграть вот эти трофеи с Ливерпулем?
а вообще правильно сделали, нечего таких держать, летом еще стоило продать
а вообще правильно сделали, нечего таких держать, летом еще стоило продать
Сгруппировав финансы на своей территории думают что все классные игроки просто обязаны стремится в Англию )))...наивные...
Если парень переходит из 27-го клуба рейтинга УЕФА во 2-й....ничего удивительного...
Сгруппировав финансы на своей территории думают что все классные игроки просто обязаны стремится в Англию )))...наивные...
Если парень переходит из 27-го клуба рейтинга УЕФА во 2-й....ничего удивительного...
АПЛ-овская солидарность?)
АПЛ-овская солидарность?)