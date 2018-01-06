Линекер: «Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил сменил „Ливерпуль“ на „Барселону“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.1 8.5 18.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.8 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6 4.9 1.45
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
  • Главные новости
  • Все новости
00:40
Гол Бернардески принес победу «Ювентусу» над «Кальяри»188
00:08
ЦСКА готов предложить 1,5 млн евро за Стоцкого29
23:54
Конте подверг сомнению человеческие качества Моуриньо44
22:24
«Челси» и «Норвич» победителя не выявили30
22:12
«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо228
00:54
«Лион» в непростом поединке переиграл «Нанси»2
00:54
Маротта: «Не собираемся продавать Дибалу»0
00:50
Дибала получил травму бедра0
00:42
«Севилья» и «Бетис» забили на двоих восемь мячей24
00:07
Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро25
23:51
«Васку да Гама» получит 3,5 млн фунтов за трансфер Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»4
23:42
Смолов: «Слышал об интересе „Бешикташа“»10
23:33
Миральяс сменил «Эвертон» на «Олимпиакос»0
23:26
«Сток Сити» уволил Хьюза6
23:00
Лападула сломал нос3
22:52
Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»27
22:49
Один из клубов АПЛ подтвердил интерес к Уолкотту1
22:28
Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-201827
22:02
«Кальяри» - «Ювентус»: стартовые составы3
21:56
«Монако» в результативном матче обыграл клуб из 4-й лиги Франции2
21:53
«Рома» уступила «Аталанте»42
21:41
Гвардиола: «Давид Сильва улетает в Испанию. Он вернется, когда посчитает нужным»12
21:40
Бердыев: «Попросили легионеров, чтобы они нашли себе новые клубы»22
21:29
Агент: «Муса не хочет ехать в Турцию. Он останется в Англии»1
21:27
«Сток Сити» уволит Хьюза в эти выходные2

Линекер: «Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил сменил „Ливерпуль“ на „Барселону“»

вчера, 23:22

Футбольный эксперт Гари Линекер с иронией прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Это правда возмутительно, что игрок в самом расцвете сил захотел перейти из „Ливерпуля“ в „Барселону“», — написал Линекер в своем «твиттере».

 

В комментариях один из фанатов напомнил Линекеру, что он и сам в 1986 году перешел в «Барсу» в ранге лучшего снайпера чемпионата Англии и победителя Кубка обладателей кубков в составе «Эвертона».

«Черт, так я и сделал», — ответил Линекер.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «„Ливерпуль“ постарается купить достойную замену Коутиньо»
Вчера, 22:52 27
Гвардиола: «Счастлив, поскольку обыграли сильную команду»
Вчера, 21:19 0
Марадона: «Тевес наполнил мешок Санты долларами и вернулся домой. Это прекрасно»
Вчера, 21:16 5
Гаттузо: «„Милан“ сыграл хорошо, но в концовке могли пропустить»
Вчера, 20:21 2
Бонуччи: «Надеюсь, победа над „Кротоне“ придаст нам дополнительной уверенности»
Вчера, 19:48 2
Эррера считает, что Лингард может играть еще лучше
Вчера, 18:33 1
Обсудить
Все комментарии
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona ответил Санчо Панса
сегодня в 07:33
Санчо Панса:
Конечно! Как и Луис Суарес в 2014, да и Хавьер Маскерано в 2009. Чем их так манит Барселона? Наверное, возможностью стать еще сильнее, ну и конечно выиграть заветные трофеи) Но на деле выходит, что это далеко не так! Многие в Барсе просто пропадают.....
Луис Суарес.
Чемпион Испании (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
Обладатель Суперкубка Испании: 2016
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
Маскерано.
Чемпион Испании (4): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (3): 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (3): 2011, 2013, 2016
Победитель Лиги Чемпионов УЕФА (2): 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2011, 2015

Смогли бы они, выиграть вот эти трофеи с Ливерпулем?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:05
Конечно! Как и Луис Суарес в 2014, да и Хавьер Маскерано в 2009. Чем их так манит Барселона? Наверное, возможностью стать еще сильнее, ну и конечно выиграть заветные трофеи) Но на деле выходит, что это далеко не так! Многие в Барсе просто пропадают.....
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 06:48
Ну и хорошо, наконец-то этот сериал закончился. Ливерпуль получил неплохие деньги, теперь их вложить надо красным правильно, позиции которые усиливать надо есть, посмотрим что Клопп придумает.
mouzz
mouzz ответил Mоnоlo
сегодня в 06:24
Mоnоlo:
Ну я про историю говорю. Кубков ЛЧ у вас явно больше чем у Барсы. Факт.
Столько же сколько у Барселоны, по 5 у каждого.
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ ответил Тео Джонс
сегодня в 03:19
Тео Джонс:
У тебя вино в голову бьет уже серьезно, остановись деточка). Кубков 5-5 и последний у ливера был 13 год назад, вот это факт).
5-ть Ливерпуля на 4-ре у Барселоны. Кубок Эвребе как-то стыдно учитывать.
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:58
Линекер троллит фанов
а вообще правильно сделали, нечего таких держать, летом еще стоило продать
311
311
сегодня в 02:06
Умеет старина Гари посмеяться над собой!)
maliw
maliw
сегодня в 02:06
Ливер борется за топ 4 , барса же постоянно чемпион или серебро чемпионата + кубок пока не встретится с реалом , а там 50/50 , и ЛЧ далеко залезает постоянно . нынешний ливер не конкурент барсе , как и барса в 70-80-ые ливеру , когда ливер брал все возможные титулы .
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 02:03
надеюсь, на этот раз все обошлось без глупых споров?
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Mоnоlo
сегодня в 01:52
Mоnоlo:
Ну я про историю говорю. Кубков ЛЧ у вас явно больше чем у Барсы. Факт.
У тебя вино в голову бьет уже серьезно, остановись деточка). Кубков 5-5 и последний у ливера был 13 год назад, вот это факт).
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:49
да ладно, это латинос, у них малым писюнам по ящику бамбсу со Реалом показывают, вот они и фапают на это)) от денег отказываются, прогнуться готовы, лишь бы попасть в тот ящик из их картинки детства.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:41
8 потому что
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Англичане странные какие то.....можно подумать он в Лудогорец перешёл....
Сгруппировав финансы на своей территории думают что все классные игроки просто обязаны стремится в Англию )))...наивные...

Если парень переходит из 27-го клуба рейтинга УЕФА во 2-й....ничего удивительного...
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 23:51
Черт с ним.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:47
160 евро,отступные 400 евро, для ПСЖ...Жаль что до 200 не торганулись,надо было по полной вытрести денег,хотя летом вроде бы меньше давали. В общем,жаль потерю бойца,но бабки хорошие получили,а то кем там будет Коут,то уже дело третье,найдётся ли ему место на поле или на банку посадят, Клоппа не волнует. ЛЧ в этом году потеряна,ну разве что Барса в ЛЕ ПОПАДЁТ))))Ой,они вроде заняли выше третьего места.
dimagas1
dimagas1 ответил Mоnоlo
вчера в 23:41
Mоnоlo:
Очередной троллинг. Но даже тут есть доля правды. Барса менее великий клуб чем Ливерпуль. Истина.
Спорно.Ливерпуль на спаде,Барселона на взлете.
Томик
Томик
вчера в 23:40
Возмутительно? Возмутительно - это когда забирают из клуба двоих игроков с действующими контрактами как свободных агентов и все делают вид, что так и должно быть. А из "Ливерпуля" в "Барселону", да за 160 миллионов - отличная сделка. Для "Ливерпуля" уж точно, им то настоящие деньги дадут, а вот заиграет ли на столько денег Коутиньо - большой вопрос.
Robbaggio
Robbaggio ответил Mоnоlo
вчера в 23:38
А вот и нет! И у Барселоны, и у Ливерпуля по 5 кубков чемпионов. Но, что ни говори, именно Ливерпуль является самым успешным английским клубом в еврокубках
Inquisitоr
Inquisitоr
вчера в 23:38
В расцвете сил, ежели хочешь чего-то добиться, надо валить не только из Ливерпуля, а вообще из бей-беги лиги. Там только МС благодаря Гвардиоле является божественным лучом света среди серости, безыдейности и прочего примитива, которым можно завлечь только не имеющих вкуса плебеев, благо таковых всегда найдётся в избытке...
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Летчик66
вчера в 23:33
Летчик66:
У нас их ноль. У Ливерпуля больше.
Ты бы мне лучше сказал когда я последний раз смотрела финал ЛЧ. МЮ - Челси кажется))
Летчик66
Летчик66 ответил Mоnоlo
вчера в 23:32
Mоnоlo:
Ну я про историю говорю. Кубков ЛЧ у вас явно больше чем у Барсы. Факт.
У нас их ноль. У Ливерпуля больше.
Robbaggio
Robbaggio
вчера в 23:31
Сам себя затроллил)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Mоnоlo
вчера в 23:31
Mоnоlo:
Очередной троллинг. Но даже тут есть доля правды. Барса менее великий клуб чем Ливерпуль. Истина.
ты сегодня адекватна как никогда!
АПЛ-овская солидарность?)
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Летчик66
вчера в 23:30
Летчик66:
Ну при всем уважении к моему любимому Ливерпулю. В нынешнее время так не скажешь. А так, на дистанции, так оно и есть.
Ну я про историю говорю. Кубков ЛЧ у вас явно больше чем у Барсы. Факт.
Летчик66
Летчик66 ответил Mоnоlo
вчера в 23:29
Mоnоlo:
Очередной троллинг. Но даже тут есть доля правды. Барса менее великий клуб чем Ливерпуль. Истина.
Ну при всем уважении к моему любимому Ливерпулю. В нынешнее время так не скажешь. А так, на дистанции, так оно и есть.
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 23:27
Очередной троллинг. Но даже тут есть доля правды. Барса менее великий клуб чем Ливерпуль. Истина.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:23
дешевый тролль решил напомнить о себе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100