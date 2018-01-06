Линекер: «Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил сменил „Ливерпуль“ на „Барселону“»

Футбольный эксперт Гари Линекер с иронией прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Это правда возмутительно, что игрок в самом расцвете сил захотел перейти из „Ливерпуля“ в „Барселону“», — написал Линекер в своем «твиттере».

Outrageous really that a player in his prime would ever want to leave a club in Liverpool for Barcelona. — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 января 2018 г.

В комментариях один из фанатов напомнил Линекеру, что он и сам в 1986 году перешел в «Барсу» в ранге лучшего снайпера чемпионата Англии и победителя Кубка обладателей кубков в составе «Эвертона».

«Черт, так я и сделал», — ответил Линекер.