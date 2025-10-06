Мальта – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759750357

вчера, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Мальта – Нидерланды, который состоится 9 октября 2025 года.

Мальта

Сборная Мальты смогла за пять туров добиться лишь двух ничьих и занимает последнее место без реальных шансов на выход из группы. В поединке с Нидерландами коллектив играет на своем поле, но шансов у него не так много, ведь соперник борется за победу в группе. Даже на ничью в игре с таким соперником у хозяев шансов мало, поэтому болельщикам можно рассчитывать хотя бы на один гол.

9 сентября сборная Мальты обыграла Сан-Марино (3:1), а четвертого сентября команда сыграла вничью с Литвой (1:1).

Нидерланды

Сборная Нидерландов лишь в одной встрече из четырех допустила осечку и за четыре тура набрала 10 очков. Команда делит первое место с Польшей, но имеет на одну сыгранную игру меньше. В поединке с Мальтой гостям важно как можно быстрее добиться преимущества и довести матч до победного результата.

7 сентября сборная Нидерландов обыграла на выезде Литву (3:2), а четвертого числа команда сыграла вничью с Польшей (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Мальта – 42

Ничья – 11

Победит Нидерланды — 1.06

Статистика

Сборная Нидерландов проиграла лишь один матч из десяти последних в основное время

Четыре из пяти последних домашних матчей Мальты завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Нидерландов выиграла все семь поединков у Мальты за последнее время

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов с форой (-1.5) в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Гости имеют огромное преимущество над Мальтой и уже в первом тайме снимут все вопросы о победителе.