«Борнмут» – «Фулхэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм», который состоится 3 октября 2025 года.
«Борнмут»
Команда потерял несколько важных для себя игроков, но все равно за шесть туров смогла набрать 11 очков и занимает достойное шестое место. «Борнмут» уступает двум ближайшим соперникам лишь по дополнительным показателям и намерен подняться еще выше в после очередного тура, если сможет одолеть «Фулхэм», на что шансы у хозяев весьма велики.
27 сентября «Борнмут» сыграл на выезде вничью с «Лидс» (2:2), а ранее поделил очки на своем поле с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).
«Фулхэм»
«Фулхэм» выступает успешно лишь периодами и на данный момент закономерно находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ. Коллектив набрал восемь баллов и находится от нынешнего соперника лишь на расстоянии одной победы. Успех в этой игре помог бы сравнять с «Борнмутом» по очкам, но набрать три балла будет сложно, поэтому даже ничейный счет вполне бы устроил «коттеджников».
28 сентября «Фулхэм» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:3), а 23 числа справился с «Кембридж Юнайтед» в кубке английской лиги (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Борнмут» – 1.85
- Ничья – 3.7
- Победит «Фулхэм» – 4.1
Статистика
- «Борнмут» не проигрывает уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- «Фулхэм» уступил в шести из десяти последних встречах на выезде
- «Борнмут» выиграл у «Фулхэма» три из пяти последних матчей при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Команда играет на своем поле и имеет хорошую статистику с «Фулхэмом», поэтому никаких препятствий для очередной победы хозяев не видно.