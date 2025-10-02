«Борнмут» – «Фулхэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1759407326

сегодня, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм», который состоится 3 октября 2025 года.

«Борнмут»

Команда потерял несколько важных для себя игроков, но все равно за шесть туров смогла набрать 11 очков и занимает достойное шестое место. «Борнмут» уступает двум ближайшим соперникам лишь по дополнительным показателям и намерен подняться еще выше в после очередного тура, если сможет одолеть «Фулхэм», на что шансы у хозяев весьма велики.

27 сентября «Борнмут» сыграл на выезде вничью с «Лидс» (2:2), а ранее поделил очки на своем поле с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

«Фулхэм»

«Фулхэм» выступает успешно лишь периодами и на данный момент закономерно находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ . Коллектив набрал восемь баллов и находится от нынешнего соперника лишь на расстоянии одной победы. Успех в этой игре помог бы сравнять с «Борнмутом» по очкам, но набрать три балла будет сложно, поэтому даже ничейный счет вполне бы устроил «коттеджников».

28 сентября «Фулхэм» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:3), а 23 числа справился с «Кембридж Юнайтед» в кубке английской лиги (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Борнмут» – 1.85

Ничья – 3.7

Победит «Фулхэм» – 4.1

Статистика

«Борнмут» не проигрывает уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Фулхэм» уступил в шести из десяти последних встречах на выезде

«Борнмут» выиграл у «Фулхэма» три из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Команда играет на своем поле и имеет хорошую статистику с «Фулхэмом», поэтому никаких препятствий для очередной победы хозяев не видно.