Австрия – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Австрия – Сан-Марино, который состоится 9 октября 2025 года.

Австрия

Сборная Австрии показывает максимальный результат и за четыре тура набрала 12 баллов. Команда уступает Боснии и Герцеговины всего на один пункт. Коллектив принимает Сан-Марино, и никто не сомневается в победе хозяев, но им важно забить побольше мячей для хорошей разницы, если понадобится подсчет дополнительных показателей.

9 сентября сборная Австрии обыграла на выезде Боснию и Герцеговину (2:1), а ранее справилась на своем поле с «Кипром» (1:0).

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино проиграла все матчи, что было предсказуемо, однако в редких матчах ей удается забивать. Коллектив имеет отрицательную разницу (1:18) и она будет лишь увеличиваться с каждым матчем. Даже один забитый мяч на выезде со сборной Австрии будет считаться для хозяев большим успехом.

9 сентября Сан-Марино проиграл на выезде Мальте (1:3), а ранее был разгромлен Боснией и Герцеговиной (0:6).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Австрия с форой (-5.5) – 1.93

Ничья

Победит Сан-Марино – с форой (+5.5) – 1.87

Статистика

Австрия проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Сборная Сан-Марино уступила в девяти из десяти последних встречах на выезде

Сборная Австрии выиграла у Сан-Марино все три игры с общим счетом (15:1)

Прогноз

Поставить на победу Австрии с форой (-5.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.93. Хозяева находятся в неплохой серии побед и наверняка должны громить на своем поле Сан-Марино.