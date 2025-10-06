Финляндия — Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759746893

вчера, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Финляндия — Литва, который состоится 9 октября 2025 года.

Финляндия

Сборная Финляндии очень старается пробиться на чемпионат мира, однако имеет очень сложную группу и на данный момент занимает лишь третье место с семью баллами в активе. Коллектив отстает от Польши на три очка при равном количестве матчей и нуждаются в победе над аутсайдером Литвой, чтобы оставаться в борьбе и иметь шансы опередить прямого конкурента.

7 сентября сборная Финляндии проиграла на выезде Польше (1:3), а ранее 4 числа в товарищеской встрече уступила Норвегии (0:1).

Литва

Сборная Литвы ни разу не выиграла в этой квалификации, но смогла набрать три очка за счет ничейных результатов. Коллектив отстает от второго места на семь пунктов и практически не имеет шансов побороться за второе место, но помешать команде Финляндии побороться за три очка ей вполне по силам. Любой результат кроме поражения на выезде вполне удовлетворит гостей.

24 марта Литва проиграла на своем поле Нидерландам (2:3), а четвертого числа сыграла вничью с Мальтой (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Финляндия – 1.5

Ничья – 3.95

Победит Литва – 7.6

Статистика

Финляндия проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Литва уступила в пяти из шести выездных поединках во всех турнирах

Сборная Финляндии не смогла выиграть ни одного из двух поединков с Литвой

Прогноз

Поставить на победу Финляндии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Команда играет на своем поле и в этот раз наверняка сможет добиться первой победы в истории над Литвой.