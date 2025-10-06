Беларусь – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Беларусь – Дания, который состоится 9 октября 2025 года.
Беларусь
Сборная Беларуси играет домашние матчи на нейтральном поле и в этот раз сыграет с Данией вдалеке от своих стадионов. Команда проиграла обе стартовые игры и матч с Данией последний реальный шанс зацепиться за второе место, ведь отрыв между сборными составляет уже четыре пункта. Поражение фактически окончательно перечеркнет все надежды на успешный исход.
8 сентября Беларусь проиграла Шотландии (0:2), а ранее на выезде была разгромлена Грецией (1:5).
Дания
Сборная Дании набрала четыре очка в двух матчах и лидирует в группе вместе с Шотландией. Для датчан предстоящий поединок очень важен, ведь гости смогут как минимум сохранить лидерство, а возможно и оторваться от конкурентов. У гостей большие шансы на победу и пожалуй, только они сами могут создать себе проблем.
8 сентября сборная Дании выиграла на выезде у Греции (3:0), а пятого числа команда сыграла вничью с Шотландией (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Беларусь — 26
- Ничья – 7.4
- Победит Дания — 1.14
Статистика
- Беларусь проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Дании выиграл лишь три матча из десяти последних на выезде
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Поставить на победу Дании с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.77. Сборная Дании на данный момент выглядит гораздо сильнее своего оппонента и обязана обыгрывать его минимум с разницей в 2 мяча.