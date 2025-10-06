Беларусь – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759748942

вчера, 14:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Беларусь – Дания, который состоится 9 октября 2025 года.

Беларусь

Сборная Беларуси играет домашние матчи на нейтральном поле и в этот раз сыграет с Данией вдалеке от своих стадионов. Команда проиграла обе стартовые игры и матч с Данией последний реальный шанс зацепиться за второе место, ведь отрыв между сборными составляет уже четыре пункта. Поражение фактически окончательно перечеркнет все надежды на успешный исход.

8 сентября Беларусь проиграла Шотландии (0:2), а ранее на выезде была разгромлена Грецией (1:5).

Дания

Сборная Дании набрала четыре очка в двух матчах и лидирует в группе вместе с Шотландией. Для датчан предстоящий поединок очень важен, ведь гости смогут как минимум сохранить лидерство, а возможно и оторваться от конкурентов. У гостей большие шансы на победу и пожалуй, только они сами могут создать себе проблем.

8 сентября сборная Дании выиграла на выезде у Греции (3:0), а пятого числа команда сыграла вничью с Шотландией (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Беларусь — 26

Ничья – 7.4

Победит Дания — 1.14

Статистика

Беларусь проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Дании выиграл лишь три матча из десяти последних на выезде

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу Дании с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.77. Сборная Дании на данный момент выглядит гораздо сильнее своего оппонента и обязана обыгрывать его минимум с разницей в 2 мяча.