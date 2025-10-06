Фарерские острова – Черногория: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759771021

вчера, 20:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Фарерские острова – Черногория, который состоится 9 октября 2025 года.

Фарерские острова

Сборная Фарер имеет какой-то прогресс за сыгранные годы, однако он очень незначительный. Тем не менее, коллектив переиграл в двух матчах еще одного аутсайдера Гибралтар и набрал шесть очков, сколько и у нынешнего соперника Черногории, но реальных шансов побороться за второе место нет у обоих коллективов. Победа хозяев позволит им выйти на третье мест и порадовать болельщиков, но и это будет сделать крайне тяжело.

9 сентября сборная Мальты обыграла Сан-Марино (3:1), а четвертого сентября команда сыграла вничью с Литвой (1:1).

Черногория

Сборная Черногории проиграла все свои игры главным конкурентам и теперь ей надеяться особо не на что. Команда должна обыгрывать Фарерские острова и верить, что Хорватия или Чехия дадут им еще шанс, но вероятность очень низкая. Потеря очков и в этом поединке вовсе вызовет массу критики в свой адрес, которая будет вполне обоснованной.

8 сентября Черногория проиграла на выезде Хорватии (0:4), а пятого числа на своем поле уступила и Чехии (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Фарерские острова – 3.55

Ничья – 3.3

Победит Черногория — 2.15

Статистика

Сборная Фарерских островов выиграла три из десяти последних матчей

Черногория проиграла уже восемь последних выездных поединков подряд

В единственной встрече между сборными сильнее оказалась Черногория

Прогноз

Поставить на победу Черногории, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Букмекеры слишком переоценивают возможности хозяев и предполагаем, что Черногория 1-2 мяча все же забьет и наберет три пукнта.