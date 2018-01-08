Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ

Жену экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина сняли с самолета за нарушение требований безопасности. Алиса требовала перевести няню ее детей в бизнес-класс, хотя билет соответствовал эконом-классу, а позже отстегнула ремень безопасности у ребенка в момент, когда начинался взлет, чтобы сменить ему подгузники. Требования экипажа девушка игнорировала, продолжая ходить по салону.

В ходе разбирательств жена именитого футболиста представилась агентом ФСБ. Алису Аршавину высадили, а рейс пришлось задержать.

Компания «Аэрофлот» подтвердила информацию:

«Один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности».

Напомним, что Андрей Аршавин в настоящий момент продолжает выступать в казахстанском клубе «Кайрат».