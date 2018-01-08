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    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
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Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ

сегодня, 18:10

Жену экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина сняли с самолета за нарушение требований безопасности. Алиса требовала перевести няню ее детей в бизнес-класс, хотя билет соответствовал эконом-классу, а позже отстегнула ремень безопасности у ребенка в момент, когда начинался взлет, чтобы сменить ему подгузники. Требования экипажа девушка игнорировала, продолжая ходить по салону.

В ходе разбирательств жена именитого футболиста представилась агентом ФСБ. Алису Аршавину высадили, а рейс пришлось задержать.

Компания «Аэрофлот» подтвердила информацию:

«Один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности».

Напомним, что Андрей Аршавин в настоящий момент продолжает выступать в казахстанском клубе «Кайрат».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:03
зря не поверили ей, теперь им несдобровать! С майорами шутки плохи!
Верг
Верг
сегодня в 19:53
тупая кукла глупого чипсоеда андрюшки
Ко Чегара
Ко Чегара
сегодня в 19:42
Бабадура пишется слитно...
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 19:34
Совсем у соккера с новостями беда! Жёлтая газета!!! Если такие не футбольные новости публикуются, может ещё цензуру и баны отменить?! Будет полное соответствие таким новостям!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:27
Жена футбольного пешехода просто обязана передвигаться на своих двоих!
Знатог
Знатог
сегодня в 19:24
Алису Аршавину высадили, а детей и няню отправили дальше?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:15
Футбольная новость!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Leha-ha50
сегодня в 19:15
Leha-ha50:
Похоже, она тоже за Спартак болеет!!!
В Тарасовке другие приоритеты. Их мамка теперь Бузова! :)))
Литейный 4
Литейный 4 ответил spartach n1
сегодня в 19:12
spartach n1:
Школа зенита,что тут ещё добавить !
Здравствуй Серёжа! С прошлого года не видел твои минусы. С Новым годом тебя! Желаю спокойствия твоей нервной системе. Минусы, что интересно бесполезные, могут вывести автора из себя! :))))
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:09
Ваши требования безопасности это ваши проблемы!
Вова Туземец
Вова Туземец ответил d_fincher
сегодня в 19:08
d_fincher:
Зенит воспитывает кадры для страны, объединяет сердца.
Заметь те без всякого бромонтана!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:03
Зенит воспитывает кадры для страны, объединяет сердца.
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил Литейный 4
сегодня в 19:02
Литейный 4:
Докатился Соккер до жёлтых новостей. Спартачи такие любят!
Тссссс! Сейчас минусы понаставят! :)
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил SHMEL
сегодня в 19:00
SHMEL:
Правильно сделали,что высадили,правила едины для всех,даже для тупых самок...
Еще и кругленькую сумму выплатит из андрюшкиного кармана.
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 18:58
Перебрала баба на радость спартаковским болельщикам!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:57
Правильно сделали,что высадили,правила едины для всех,даже для тупых самок...
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель. ответил Литейный 4
сегодня в 18:55
Литейный 4:
Докатился Соккер до жёлтых новостей. Спартачи такие любят!
Тарасовские сразу первыми на эту дурь клюнули!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:52
Докатился Соккер до жёлтых новостей. Спартачи такие любят!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:50
Андрюша уже отказался и от этой жены.
foxcon
foxcon
сегодня в 18:48
Как это связано с футболом?!
mat73
mat73
сегодня в 18:46
Экипаж этого борта был явно не из числа болельщиков Зенита или Кайрата )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:45
У жены Аршавина нет своего самолёта ???
Куда катится этот мир ?? )))
VIPded
VIPded
сегодня в 18:41
Ну и поменялась бы с няней местами, раз такие сложности со сменой памперса...)))
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:38
ваши ожидания-это ваши проблемы,сразу представил смех тюленя на эту новость
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 18:34
а позже отстегнула ремень безопасности у ребенка в момент, когда начинался взлет, чтобы сменить ему подгузники

А младшенький шава походу такой же засранец как и старшенький
NGY
NGY
сегодня в 18:32
Что же так не везет Андрею с женами...?!
3 к 1
3 к 1
сегодня в 18:31
Как же сильно деградирует новое поколение. Впрочем, ладно, что не Оптимусом Праймом представилась, её дети наверняка им будут представляться.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 18:27
В ходе разбирательств жена именитого футболиста представилась агентом ФСБ.

Позывной "Немытая тюлениха"
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:25
(((
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:19
Школа зенита,что тут ещё добавить !
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