«Брюгге» – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1758182029

сегодня, 10:53

«Брюгге»

«Брюгге» пробился в основной этап через квалификацию, обыграв серьезных соперников и теперь надеется успешно стартовать, на что есть неплохие шансы. Бельгийский клуб принимает на своем поле «Монако» и сделает все, чтобы набрать три очка и выбиться в группу лидеров после первого тура. Тем не менее и ничья не будет считаться большим провалом.

13 сентября «Брюгге» проиграл на выезде «Ла Лувирье» (0:1), а 31 августа команда сыграла вничью с «Гентом» (1:1).

«Монако»

«Монако» начинает свой очередной путь в Лиге чемпионов и надеется, как минимум попасть в топ-24, ведь оказаться в топ-8 слишком сложно. Гостям следует тщательно подготовиться к игре с «Брюгге», ведь соперник находится в неплохой форме и делают большую ставку на Лигу чемпионов. Поражение ухудшит ситуацию для гостей, но не сделает ее критичной, ведь впереди еще много туров.

13 сентября «Монако» на выезде обыграл «Осер» (2:1), а 31 августа дожал на своем поле «Страсбур» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Брюгге» – 2.6

Ничья – 3.7

Победит «Монако» – 2.65

Статистика

Бельгийский клуб проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Монако» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Брюгге» выиграл два из четырех последних матчей «Монако»

Прогноз

Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества и одержат минимальную победу, успешно стартовав в первом туре.