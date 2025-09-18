  • Поиск
«Брюгге» – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 10:53

сегодня, 10:53
«Брюгге» – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Брюгге»

«Брюгге» пробился в основной этап через квалификацию, обыграв серьезных соперников и теперь надеется успешно стартовать, на что есть неплохие шансы. Бельгийский клуб принимает на своем поле «Монако» и сделает все, чтобы набрать три очка и выбиться в группу лидеров после первого тура. Тем не менее и ничья не будет считаться большим провалом.

13 сентября «Брюгге» проиграл на выезде «Ла Лувирье» (0:1), а 31 августа команда сыграла вничью с «Гентом» (1:1).

«Монако»

«Монако» начинает свой очередной путь в Лиге чемпионов и надеется, как минимум попасть в топ-24, ведь оказаться в топ-8 слишком сложно. Гостям следует тщательно подготовиться к игре с «Брюгге», ведь соперник находится в неплохой форме и делают большую ставку на Лигу чемпионов. Поражение ухудшит ситуацию для гостей, но не сделает ее критичной, ведь впереди еще много туров.

13 сентября «Монако» на выезде обыграл «Осер» (2:1), а 31 августа дожал на своем поле «Страсбур» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Брюгге» – 2.6
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Монако» – 2.65

Статистика

  • Бельгийский клуб проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Монако» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • «Брюгге» выиграл два из четырех последних матчей «Монако»

Прогноз

Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества и одержат минимальную победу, успешно стартовав в первом туре.

