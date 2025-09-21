«Айнтрахт» – «Унион Берлин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1758450143

сегодня, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Унион Берлин», который состоится 21 сентября 2025 года.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» проиграл игру в Бундеслигу, но провел шикарный матч в Лиге чемпионов и находится в отличном настроении. Коллектив на данный момент занимает шестое место с шестью баллами и отстает сразу от трех соперников на один пункт. В домашней игре с «Унион Берлин» от хозяев ждут уверенной победы, которая наверняка позволит продвинуться по турнирной таблице.

18 сентября «Айнтрахт» разгромил на своем поле «Галатасарай» в Лиге чемпионов (5:1), а 12 числа команда проиграла на выезде «Байеру» (1:3).

«Унион Берлин»

Команда из столицы Германии уже несколько матчей подряд не может выиграть, что естественно сказывается на ее позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Унион Берлин» лишь три набранных балла и очень мало шансов добиться хорошего результата с мотивированным «Айнтрахтом». Любые набранные очки в этом поединке будет отличным результатом для гостей.

13 сентября «Унион» проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (2:4), а третьего числа команда сыграла вничью с «Альтглинке» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Айнтрахт» – 1.65

Ничья – 4.4

Победит «Унион Берлин» – 5

Статистика

«Айнтрахт» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион Берлин» проиграл три из пяти последних поединков на выезде

«Айнтрахт» не может победить «Унион Берлин» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества и одержат минимальную победу.