«Айнтрахт» – «Унион Берлин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Унион Берлин», который состоится 21 сентября 2025 года.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» проиграл игру в Бундеслигу, но провел шикарный матч в Лиге чемпионов и находится в отличном настроении. Коллектив на данный момент занимает шестое место с шестью баллами и отстает сразу от трех соперников на один пункт. В домашней игре с «Унион Берлин» от хозяев ждут уверенной победы, которая наверняка позволит продвинуться по турнирной таблице.
18 сентября «Айнтрахт» разгромил на своем поле «Галатасарай» в Лиге чемпионов (5:1), а 12 числа команда проиграла на выезде «Байеру» (1:3).
«Унион Берлин»
Команда из столицы Германии уже несколько матчей подряд не может выиграть, что естественно сказывается на ее позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Унион Берлин» лишь три набранных балла и очень мало шансов добиться хорошего результата с мотивированным «Айнтрахтом». Любые набранные очки в этом поединке будет отличным результатом для гостей.
13 сентября «Унион» проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (2:4), а третьего числа команда сыграла вничью с «Альтглинке» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Айнтрахт» – 1.65
- Ничья – 4.4
- Победит «Унион Берлин» – 5
Статистика
- «Айнтрахт» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион Берлин» проиграл три из пяти последних поединков на выезде
- «Айнтрахт» не может победить «Унион Берлин» уже три матча подряд
Прогноз
Поставить на победу «Айнтрахта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества и одержат минимальную победу.