История «Халл Сити» часть 9: 1970-75

Перед сезоном 1970/71 «Тигры» сделали решительный шаг, назначив на пост играющего тренера капитана «Арсенала» и защитника сборной Северной Ирландии Терри Нилла. В возрасте 28 лет, двух месяцев и 24 дней Нилл стал самым молодым тренером в истории «Халл Сити» — рекорд, который не побит и по сей день.«Сити» получили право участвовать в первом розыгрыше любительского предсезонного турнира «Watney Mann Invitational» . В этом турнире сошлись по две самые результативные команды из каждого дивизиона, которые не добились повышения в классе и не попали в еврокубки.В первом официальном матче под руководством Нилла «Тигры» разгромили команду Четвертого дивизиона «Питерборо Юнайтед» со счетом 4:0, обеспечив себе выход в полуфинал, где их уже поджидал «Манчестер Юнайтед». Матч против команды, ведомой легендарным сэром Мэттом Басби, в составе которой блистали чемпионы мира 1966 года Нобби Стайлз и Бобби Чарльтон, а также великий Денис Лоу и обладатель «Золотого мяча» 1968 года Джордж Бест, завершился вничью 1:1.По окончании дополнительного времени «Сити» и «Юнайтед» вошли в историю, пробив первую в Англии серию пенальти .Джордж Бест стал первым игроком, подошедшим к точке и реализовавшим удар. Денис Лоу вошёл в историю как первый промахнувшийся. Но кипер «Халла», отразивший удар шотландца, в итоге совершил роковой промах, позволивший «Юнайтед» выиграть первую серию 4:3 и выйти в финал.В своем многообещающем дебютном сезоне в качестве играющего тренера Нилл привел «Сити» к пятому месту во Втором дивизионе, причем команда долгое время находилась в зоне прямого выхода в элиту, и в четвертый раз в истории клуба вывел ее в четвертьфинал Кубка Англии. В драматичном поединке на «Бутферри Парк» дубль Кена Уонгстаффа позволил «Тиграм» уйти на перерыв, ведя 2:0 в матче против «Сток Сити», ворота которого защищал великий английский голкипер Гордон Бэнкс. Однако «Гончары» сумели переломить ход встречи и вырвали победу со счетом 3:2.

Уход легенды: Крис Чилтон покидает «Тигров»

В августе 1971 года, спустя одиннадцать лет и один день после своего дебюта за «Тигров», лучший бомбардир в истории клуба Крис Чилтон перешел в «Ковентри Сити». Чилтон покинул клуб в статусе иконы, проведя 477 матчей (третий показатель в истории «Сити») и, что самое главное, забив 222 гола — на 25 больше, чем его многолетний партнер по атаке Кен Уонгстафф.Незавидная задача заменить Чилтона на острие атаки «Тигров» легла на плечи Стюарта Пирсона.«Сити» уверенно начали сезон 1971/72, занимая после пяти игр четвертое место, одержав три домашние победы подряд со счетом 1:0 над «Оксфорд Юнайтед», «Бирмингем Сити» и «Блэкпулом». Однако затем последовала удручающая серия из трех побед за четыре месяца, в результате которой команда Терри Нилла скатилась на 21-е место.По пути к четвертьфиналу Кубка Англии «Тигры» одолели лидеров Второго дивизиона «Норвич Сити» и «Ковентри Сити» с Крисом Чилтоном в составе. В матче-реванше прошлогоднего четвертьфинала «Сити» уступили на выезде команде Первого дивизиона «Сток Сити» со счетом 1:4. На фоне кубковых баталий преобразилась и игра «Сити» в лиге: команда Нилла проиграла всего два из следующих 13 матчей поднявшись на 11-ю строчку но , сезон «Сити» завершили на 12-м месте, а Пирсон с 15 голами стал лучшим бомбардиром «Тигров» в своем первом полном сезоне.В отличие от предыдущих сезонов во Втором дивизионе, когда команда либо боролась за выход в элиту, либо сражалась за выживание, сезон 1972/73 прошел для «Тигров» преимущественно в середине турнирной таблицы. За исключением пятиматчевой беспроигрышной серии с 26 сентября по 21 октября 1972 года, которая позволила «Тиграм» подняться на девятое место, команда не могла одержать больше двух побед подряд, что и отразилось в итоговом 13-м месте.Команда Нилла также третий сезон подряд дошла до четвертьфинала Кубка Англии, сотворив сенсацию в четвертом раунде, одолев представителя Первого дивизиона «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Кена Хоутона в первом тайме. В составе «Молотобойцев» в том матче на поле вышли капитан сборной Англии, чемпион мира Бобби Мур, а также Тревор Брукинг и Билли Бондс.

Англо-итальянский кубок: победа над «Лацио»

Во второй половине сезона, на фоне кубковых успехов, «Тигры» стали одной из восьми английских команд, принявших участие в Англо-итальянском кубке 1973 года. «Сити» одержали знаменитую победу над римским грандом «Лацио» со счетом 2:1 на «Бутферри Парк» благодаря голам Кена Найтона и Роя Гринвуда, но затем всего через три дня вылетели из Кубка Англии от «Ковентри».Дальше «Тигры» уступили 0:1 во Флоренции «Фиорентине», обыграли «Эллас Верону» 2:1 на «Бутферри Парк» и сыграли вничью 0:0 на выезде с «Бари», после чего завершили выступление на групповом этапе, набрав наименьшее количество очков среди английских команд в первой группе (в которую также входили «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун»).В межсезонье Терри Нилл повесил бутсы на гвоздь, чтобы полностью сосредоточиться на тренерской работе.А также для укрепления обороны из «Сканторп Юнайтед» был приглашен Стив Дир.В сезоне 1973/74 «Сити» вновь не удалось выбраться из середняков, хотя команда и поднялась на девятое место, оказавшись всего в шести очках от зоны повышения в классе и в семи — от зоны вылета.Стюарт Пирсон третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром «Сити», забив 11 голов, после чего в мае 1974 года перешел в «Манчестер Юнайтед». Как это было принято в начале-середине 70-х под руководством Нилла, «Тигры» вновь отметились ярким выступлением на этот раз в Кубке Лиги. Выход в четвертый раунд стал лучшим результатом клуба в этом турнире с момента его первого розыгрыша в сезоне 1960/61. На этой стадии «Сити» предстояло сразиться с действующим чемпионом Англии и обладателем Кубка УЕФА — «Ливерпулем». «Тигры» сумели добиться нулевой ничьей на «Бутферри Парк», но в переигровке на «Энфилде» уступили 1:3 команде, ведомой Биллом Шенкли, в составе которой блистали Кевин Киган, Эмлин Хьюз и Рэй Клеменс.

Уход Нилла в «Тоттенхэм» и приход Джона Кея

Сезон 1974/75 стал переломным для «Халл Сити», ознаменовавшись сменой руководства и кардинальным изменением игрового стиля команды. В сентябре 1974 года тренер Терри Нилл покинул клуб, приняв предложение от команды Первого дивизиона «Тоттенхэм Хотспур» . Совет директоров действовал быстро, назначив на пост играющего тренера опытного защитника Джона Кея, который завершил игровую карьеру девятью месяцами ранее и присоединился к тренерскому штабу «Тигров». Кей первоначально получил десятидневный испытательный срок, но к концу сентября заключил полноценный контракт.Как бывший защитник, Кей построил игру команды на оборонительной стабильности . После сокрушительного поражения от «Ноттс Каунти» со счетом 0:5 в его шестом матче у руля команды, «Тигры» пропустили всего 29 голов в оставшихся 27 играх сезона. Также звездным моментом сезона стал ноябрь 1974 года, когда «Халл Сити» одержал три домашние победы, включая сенсационную победу над недавно вылетевшим из элиты «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 23 ноября . Голы забили Алф Вуд и Кен Уонгстафф перед 23 287 зрителей на «Бутферри Парк» . За эти успехи Кей был удостоен звания «тренера месяца».Несмотря на оборонительные успехи, «Тигры» испытывали серьезные проблемы с голами. Серьёзная травма Уонгстаффа в январе еще больше усугубила ситуацию . Попытка Кея подписать молодого нападающего «Арсенала» Фрэнка Стэплтона была отвергнута советом директоров клуба.В итоге за весь сезон команда забыла всего 45 голов , но при этом финишировала на 8-м месте во Втором дивизионе, проиграв лишь один домашний матч в лиге за весь сезон.