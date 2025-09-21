«Борнмут» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1758450822

сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 21 сентября 2025 года.

«Борнмут»

«Борнмут» неплохо выглядит в последних матчах и большинство из них выиграл, поэтому рассчитывает на три очка и в домашней игре с Лигой чемпионов. Коллектив принимает «Ньюкасл Юнайтед» и постарается воспользоваться усталостью соперника, чтобы добиться победы и набрать очередные три пункта.

13 сентября «Борнмут» обыграл на своем поле «Брайтон» (2:1), а 30 числа команда на выезде переиграла «Тоттенхэм» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» недавно сыграли матч в Лиге чемпионов и местами выглядели неплохо, однако не удалось набрать очки, поэтому настроение в команде не самое яркое. Теперь «Ньюкасл Юнайтед» сыграет на выезде с «Борнмутом» и не хочет допускать вторую неудачу подряд, поэтому болельщиков ждет очень напряженная и интересная игра.

18 сентября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл в Лиге чемпионов «Барселоне» (1:2), а ранее 13 числа одолел «Вулверхэмптон» (1:0) в АПЛ .

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Борнмут» – 2.5

Ничья – 3.5

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.85

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Борнмут» проиграл три из десяти последних матчей на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что команда на своем поле проведет хорошую игру и сможет набрать важные три очка в игре с участником Лиги чемпионов.