Ширер рассказал, чем грозит «Ливерпулю» расставание с Коутиньо

Бывший английский нападающий Алан Ширер считает, что расставание с полузащитником Филиппе Коутиньо, который перешел в «Барселону», может дорого обойтись «Ливерпулю»:

«Это чертова куча денег, но все трансферы поднялись на 25 % после летнего перехода Неймара в ПСЖ.

И пускай „Ливерпуль“ теперь располагает кругленькой суммой, продажа Коутиньо может им обойтись гораздо дороже, если они не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов».