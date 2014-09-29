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Давид Луис: «Отрежу волосы, если начну лысеть»

29 сентября 2014, 14:32
 Защитник ПСЖ Давид Луис рассказал о своей знаменитой прическе.

- Это часть моего образа. Я отрежу волосы, если начну лысеть. По правде говоря, они уже выпадают. Отращивание волос на протяжении долгого времени не было моей целью, но когда я становился игроком «Бенфики», было холодно. Я начал отращивать волосы, и мне нравится, как я сейчас выгляжу.
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