Давид Луис: «Отрежу волосы, если начну лысеть»

ПСЖ

Защитникрассказал о своей знаменитой прическе.- Это часть моего образа. Я отрежу волосы, если начну лысеть. По правде говоря, они уже выпадают. Отращивание волос на протяжении долгого времени не было моей целью, но когда я становился игроком «Бенфики», было холодно. Я начал отращивать волосы, и мне нравится, как я сейчас выгляжу.