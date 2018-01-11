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Марио Фернандес: «Витиньо привез в Испанию немыслимое количество багажа»

сегодня, 20:10

ЦСКА проводит первый зимний сбор в испанском городке Кампоамор. Защитник Марио Фернандес присоединился к «армейцам» поздним вечером 10 января, но уже вовсю тренируется. Футболист рассказал об отпуске и о подготовке ко второй части сезона:

«Каникулы прошли очень здорово, всё свободное время я проводил с друзьями и семьёй. Мне доставляет огромное удовольствие общаться с родителями, с близкими людьми, потому что я подолгу их не вижу. И эту возможность я использовал сполна. Даже никуда не ездил, жил у себя в Сан-Паулу, наслаждался каждым днём, набирался сил.

В жизни мы проводим гораздо больше времени рядом с партнёрами по команде, с тренерами и другими коллегами по работе, чем со своими семьями. И, конечно же, начинаем скучать, когда общения с ними нет. Паулино, который нас гоняет по полю, тоже не исключение. Я очень рад был вновь всех встретить и обнять, и его — одним из первых. 

На пороге спортивного центра Кампоамора я появился с двумя огромными чемоданами? (Смеётся) На самом деле я привёз сюда только одну сумку. Нет, правда, это были чемоданы Витиньо, я просто помогал их тащить. Вот он взял с собой какое-то немыслимое количество багажа. Но я действительно хорошо отдохнул, старался в отпуске поддерживать форму, поэтому сейчас чувствую себя прекрасно даже на фоне нагрузок.

Тренировки на зимнем этапе очень серьёзные, а времени до первого официального матча в новом году не так много, по сути, только месяц. Думаю, примерно столько потребуется мне, да и всем остальным ребятам, чтобы набрать идеальную форму. Вторая часть сезона обещает быть непростой и интересной, и уже в феврале мы будем во всеоружии».

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Все комментарии
time out
time out ответил Великолепный
сегодня в 20:43
Великолепный:
В России это называется ПОДАРКИ!)) Два огромных чемодана подарков - красавец Витя!
По всей Бразилии собирал: "Подайте, кому не жалко, на поддержание моих одноклубников!"
Великолепный
Великолепный ответил obana777
сегодня в 20:34
obana777:
Два огромных чемодана Витиньо, это гуманитарная помощь коням. Хоть один решил позаботиться.
В России это называется ПОДАРКИ!))

Два огромных чемодана подарков - красавец Витя!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:27
Голодает конь вот и возит доппаёк овсы собой, да ещё этого цементала на просмотр пригласили, Витька понять можно).
obana777
obana777
сегодня в 20:23
Два огромных чемодана Витиньо, это гуманитарная помощь коням. Хоть один решил позаботиться.
cska.78
cska.78
сегодня в 20:17
Готовьтесь ребята, главное без травм!
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