Российский тренер созрел для топ-клубов. Прокачивает андердогов, сохраняет аномальную стабильность

28 августа 2025, 18:58
Талалаев Андрей

«Балтика» – лучшее подтверждение.

Два сезона в Лиге PARI показали уровень Талалаева

Прощание с «Ахматом» было тяжёлым моментом для Андрея Викторовича – специалист провёл в клубе солидный отрезок в два сезона с небольшим, успел выстроить команду под свои стандарты. И последующий опыт стал ещё большим ударом – попытался удержать родное «Торпедо» на плаву, но был отправлен в отставку уже спустя пять месяцев. Финиш кошмарного сезона провёл с «Химками». В итоге и химчане, и москвичи вылетели – это был тяжелейший удар по имиджу тренера.

Дальше Талалаев дал шикарный ответ. Под его руководством «Химки» мгновенно превратились из клуба-скандала в основного претендента на выход в РПЛ. Коллектив выдерживал конкуренцию с Махачкалой и «Акроном» – теми, кто на следующий сезон неожиданно раскроется в Премьер-лиге. А ведь были ещё «Родина» и «Арсенал». При высочайшей конкуренции «Химки» Талалаева вышли в элитный дивизион – причём с первого места.

А самое главное – на следующий год специалист повторил достижение уже с другой командой. Там конкуренция была ещё выше. «Урал» впервые за 10 лет вылетел из РПЛ и хотел сразу вернуться обратно, «Сочи» не спасло назначение Роберта Морено – испанца оставили под решение задачи, плюс для борьбы за повышение в классе созрело «Торпедо», по ходу сезона раскрылся «Черноморец». Это ещё не говоря о командах, которые могли бы зацепиться за стыки – «СКА-Хабаровск», «Енисей», та же «Родина».

Андрей Викторович пришёл в «Балтику» уже по ходу сезона – когда калининградцы неуверенно вкатились в чемпионат и шли шестыми после восьми туров. На раскачку ушёл месяц – при этом уже к зимней паузе «Балтика» лидировала в Лиге PARI. Весной окончательно стало ясно – «балтийцы» переросли этот турнир и легко справлялись с предлагаемым уровнем сопротивления. Отсюда и досрочный выход.

Знает, что нужно в РПЛ – «Балтика» способна стать показательным кейсом

Понятно, что у сказочного старта «Балтики» куча оговорок. Это аномалия, калининградцы залетели на свежих эмоциях, многое складывается в их пользу, на дистанции всего сезона такую планку клубу такого уровня не удержать. Всё так – но в моменте это выглядит впечатляюще и усиливает впечатление от предшествующего пути специалиста.

На старте Премьер-лиги Талалаев увёз из Москвы четыре очка – остановил «Динамо» и разобрал «Спартак». Позже поделили очки с «Локо». Плюсом к этому – победы над «Оренбургом» и «Сочи», ничья с «Крыльями». И в плане содержания каждая игра была интересна. «Динамо» только подстраивается под требования Карпина, поэтому структура выглядит сыро. При этом «балтийцы» впечатлили физикой. Они выдерживали тот темп, который предложило «Динамо» – и сами увеличивали скорости.

В игре со «Спартаком» это впечатление укрепилось. Главные козыри команды Талалаева – физическая подготовка, игровая дисциплина, агрессия. Да, москвичи схватили два удаления, после чего игра для них была закончена – поэтому те 3:0 для «Балтики» не совсем поддаются анализу. При этом калининградцы включились в давление с первых минут, так что даже в равных составах у «Спартака» были проблемы с продвижением мяча хотя бы на чужую половину. Агрессивное давление привело к удалению Заболотного, потом случилось второе удаление – и гости дожали.

Андрей Викторович не только прошёл Лигу PARI – он показал, что и выживание в элите при грамотной работе клуба для него не будет проблемой. Это уже хороший пунктик для портфолио – но топ-тренером Талалаева делает авторский почерк. Его команду легко отличить от остальных. Дерзкая агрессивная «Балтика» – отличное тому подтверждение.

Пора стучаться к грандам

В целом, в актив себе Талалаев может записать и работу с «Ахматом» – тогда получается, что он на длительном отрезке в пять лет показывал довольно высокую эффективность. Это уже огромный опыт.

Вспомнить того же Владимира Федотова. Специалист вывел «Оренбург» в РПЛ в первый же сезон поднял команду на седьмое место. Этого уже хватило, чтобы привлечь внимание амбициозного проекта – «Сочи» тогда только появился на футбольном горизонте, но обладал ресурсами, чтобы как минимум не бороться за выживание. Южан Владимир Валентинович затащил в топ-3, после чего получил приглашение в топ-клуб – и с ЦСКА взял медали и Кубок России.

Ещё пример – Михаил Галактионов. Он устроился в «Локомотиве» ещё скорее. После работы со сборными в «Пари НН» провёл меньше полугода. Под его руководством коллектив поначалу даже забрался в десятку. Уже в ноябре специалиста подхватил «Локомотив». За неполные три сезона «железнодорожники» с Галактионовым преодолели кризис, набрались опыта и теперь включились в борьбу за медали.

Сюда же можно отнести Личку, Карпина, теперь – и Тедеева (правда, тот пока не торопится на повышение). И тем более Талалаева, который сначала поднял на седьмую строчку «Ахмат», затем два года подряд выводил клубы в РПЛ с первого места – и теперь творит историю с «Балтикой», отбирая очки у грандов.

Специалист наработал необходимое портфолио, чтобы стучаться в клубы с более высокими целями. Как минимум, в «Ростов». Южане фундаментально могут бороться за топ-10 – на пике и за пятёрку. Тем более у них сейчас проблемы с результатами при Альбе. В больших клубах уже строятся проекты – «Зенит» и рассматривать не стоит, «Динамо» пока что верит Карпину, у ЦСКА медовый месяц с Челестини, «Локо» верит в Галактионова, а «Краснодар» души не чает в Мусаеве. А вот у «Спартака» со Станковичем после кошмарного старта намечается разлад. И москвичам не стоит открещиваться от российского специалиста. Как бы иронично это не звучало после того, как Талалаев оформил разгром с москвичами.

andromend
andromend
сегодня в 01:18, ред.
Смешно слушать Талалаева,когда он от всех и везде требует какого то особенного уважения. А кого ты сам то уважал когда либо? Тебя из за твоего характера из скольких клубов выпирали? Даже на международном уровне засветиться успел,когда с поля выгнали,будучи тренером в Еврокубке,когда в Армении тренировал . Уважать за то, что смог вывести 2 клуба в ПЛ?А СКОЛЬКО ТЫ УТОПИЛ? Правильно - 3! Или уважать за то,что на Викторовича наехал,который Мастера спорта международного класса получил,когда ты еще под себя ходил, который в сборной СССР на ЧМ играл,который высшее образование имеет и с отличием ВШТ при Академии спорта закончил. А ты на него обиделся видите ли как тот посмел к Великому Талалаеву на "Ты" обратится. И он правильный сейчас вопрос задает:-"Да кто ты такой вообще?" Можно за Бубнова отвечу? "Да никто,пока!"
nubom
nubom
28 августа в 23:20
Зачем Талалаеву предлагать ломать то, что он еще не достроил?
KnowSoccer
KnowSoccer
28 августа в 22:24
Ну давайте дождемся конца сезона, глянем на каком месте будет Балтика (и будет ли ее тренировать Талалаев) и уже тогда выдадим ему приз зрительских симпатий. Хотя лично мне этот тренер нравится, не везет ему просто. Одно (а точнее два) издевательство с Химками чего стоит... Удачи!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
28 августа в 22:19
Он же ещё пару лет назад был рекордсменом по вылетам из РПЛ, разве нет?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
28 августа в 21:18
Физрук, который ничего не добился
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ newv434h8ujz (раскрыть)
28 августа в 20:17
учитывая что балтика сейчас выше спартака, то не самый плохой вариант))
newv434h8ujz
newv434h8ujz
28 августа в 19:47
Талалаева нужно в спартак, доведет его до уровня Балтики.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 августа в 19:31
Никак автор сватает в СпаМ Талалаева?
Не дай Бог, загубит карьеру))).
Гость
