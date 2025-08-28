Российский тренер созрел для топ-клубов. Прокачивает андердогов, сохраняет аномальную стабильность

1756396691

28 августа 2025, 18:58

«Балтика» – лучшее подтверждение.

Два сезона в Лиге PARI показали уровень Талалаева

Прощание с «Ахматом» было тяжёлым моментом для Андрея Викторовича – специалист провёл в клубе солидный отрезок в два сезона с небольшим, успел выстроить команду под свои стандарты. И последующий опыт стал ещё большим ударом – попытался удержать родное «Торпедо» на плаву, но был отправлен в отставку уже спустя пять месяцев. Финиш кошмарного сезона провёл с «Химками». В итоге и химчане, и москвичи вылетели – это был тяжелейший удар по имиджу тренера.

Дальше Талалаев дал шикарный ответ. Под его руководством «Химки» мгновенно превратились из клуба-скандала в основного претендента на выход в РПЛ . Коллектив выдерживал конкуренцию с Махачкалой и «Акроном» – теми, кто на следующий сезон неожиданно раскроется в Премьер-лиге. А ведь были ещё «Родина» и «Арсенал». При высочайшей конкуренции «Химки» Талалаева вышли в элитный дивизион – причём с первого места.

А самое главное – на следующий год специалист повторил достижение уже с другой командой. Там конкуренция была ещё выше. «Урал» впервые за 10 лет вылетел из РПЛ и хотел сразу вернуться обратно, «Сочи» не спасло назначение Роберта Морено – испанца оставили под решение задачи, плюс для борьбы за повышение в классе созрело «Торпедо», по ходу сезона раскрылся «Черноморец». Это ещё не говоря о командах, которые могли бы зацепиться за стыки – « СКА -Хабаровск», «Енисей», та же «Родина».

Андрей Викторович пришёл в «Балтику» уже по ходу сезона – когда калининградцы неуверенно вкатились в чемпионат и шли шестыми после восьми туров. На раскачку ушёл месяц – при этом уже к зимней паузе «Балтика» лидировала в Лиге PARI. Весной окончательно стало ясно – «балтийцы» переросли этот турнир и легко справлялись с предлагаемым уровнем сопротивления. Отсюда и досрочный выход.

Знает, что нужно в РПЛ – «Балтика» способна стать показательным кейсом

Понятно, что у сказочного старта «Балтики» куча оговорок. Это аномалия, калининградцы залетели на свежих эмоциях, многое складывается в их пользу, на дистанции всего сезона такую планку клубу такого уровня не удержать. Всё так – но в моменте это выглядит впечатляюще и усиливает впечатление от предшествующего пути специалиста.

На старте Премьер-лиги Талалаев увёз из Москвы четыре очка – остановил «Динамо» и разобрал «Спартак». Позже поделили очки с «Локо». Плюсом к этому – победы над «Оренбургом» и «Сочи», ничья с «Крыльями». И в плане содержания каждая игра была интересна. «Динамо» только подстраивается под требования Карпина, поэтому структура выглядит сыро. При этом «балтийцы» впечатлили физикой. Они выдерживали тот темп, который предложило «Динамо» – и сами увеличивали скорости.

В игре со «Спартаком» это впечатление укрепилось. Главные козыри команды Талалаева – физическая подготовка, игровая дисциплина, агрессия. Да, москвичи схватили два удаления, после чего игра для них была закончена – поэтому те 3:0 для «Балтики» не совсем поддаются анализу. При этом калининградцы включились в давление с первых минут, так что даже в равных составах у «Спартака» были проблемы с продвижением мяча хотя бы на чужую половину. Агрессивное давление привело к удалению Заболотного, потом случилось второе удаление – и гости дожали.

Андрей Викторович не только прошёл Лигу PARI – он показал, что и выживание в элите при грамотной работе клуба для него не будет проблемой. Это уже хороший пунктик для портфолио – но топ-тренером Талалаева делает авторский почерк. Его команду легко отличить от остальных. Дерзкая агрессивная «Балтика» – отличное тому подтверждение.

Пора стучаться к грандам

В целом, в актив себе Талалаев может записать и работу с «Ахматом» – тогда получается, что он на длительном отрезке в пять лет показывал довольно высокую эффективность. Это уже огромный опыт.

Вспомнить того же Владимира Федотова. Специалист вывел «Оренбург» в РПЛ в первый же сезон поднял команду на седьмое место. Этого уже хватило, чтобы привлечь внимание амбициозного проекта – «Сочи» тогда только появился на футбольном горизонте, но обладал ресурсами, чтобы как минимум не бороться за выживание. Южан Владимир Валентинович затащил в топ-3, после чего получил приглашение в топ-клуб – и с ЦСКА взял медали и Кубок России.

Ещё пример – Михаил Галактионов. Он устроился в «Локомотиве» ещё скорее. После работы со сборными в «Пари НН» провёл меньше полугода. Под его руководством коллектив поначалу даже забрался в десятку. Уже в ноябре специалиста подхватил «Локомотив». За неполные три сезона «железнодорожники» с Галактионовым преодолели кризис, набрались опыта и теперь включились в борьбу за медали.

Сюда же можно отнести Личку, Карпина, теперь – и Тедеева (правда, тот пока не торопится на повышение). И тем более Талалаева, который сначала поднял на седьмую строчку «Ахмат», затем два года подряд выводил клубы в РПЛ с первого места – и теперь творит историю с «Балтикой», отбирая очки у грандов.